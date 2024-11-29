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Украина для "ястребов" — в приоритете: чего ждать от нового состава Европейской комиссии

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Ольга Кириллова
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Чего ждать от нового состава Европейской комиссии
Чего ждать от нового состава Европейской комиссии. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Еврокомиссии

Еврокомиссия меняет свой состав: что это значит для Украины?

С 1 декабря начинает работу новый состав Европейской комиссии — высшего органа исполнительной власти в Евросоюзе. Речь идет о команде, ранее представленной президентом Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это 27 еврокомиссаров из всех стран-членов, а также Высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Международный обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова рассказывает главное о людях, которые следующие пять лет будут напрямую связаны с путем Украины в Евросоюз.

За что отвечает Еврокомиссия?

Рассмотрим ее роль именно в контексте взаимодействия с Украиной.

Именно Европейская комиссия в последующие годы будет отвечать за детальные переговоры с Киевом о вступлении в ЕС. Да, официально переговорный процесс стартовал 25 июня 2024 года из-за проведения Межправительственной конференции, впрочем, это было скорее символическое событие, и основной объем работы еще впереди.

В настоящее время Украина находится в процессе скрининга. Это процедура, в ходе которой эксперты Европейской комиссии совместно с представителями страны-кандидата анализируют национальное законодательство на соответствие праву ЕС (acquis ЕС). Скрининг происходит по 35 переговорным главам или разделам, сгруппированным по шести кластерам. Это весомый перечень сфер: от правосудия и антикоррупции до защиты экологии.

В результате скрининга определяют приоритеты ключевых реформ (benchmarks), которые должно реализовать государство-кандидат. По результатам скрининга Еврокомиссия представляет отчет, на основе которого Совет ЕС принимает решение об открытии переговорных кластеров.

Грубо говоря, впереди 35 шагов, которые постепенно и основательно нужно пройти. Первым и последним откроют кластер "Основы". Это вопросы судопроизводства, прав человека, антикоррупции, функционирования различных органов власти и реформы госуправления.

Украинские власти надеются, что до конца этого года удастся заложить основу для открытия переговоров по первым переговорным разделам уже в начале 2025 года.

"Мы должны двигаться быстрее, двигаться динамично вперед и уже вскоре завершим процедуру скрининга законодательства Украины. Уже в начале 2025 года мы готовимся открыть переговоры по первому кластеру... Второй и все другие кластеры — без промедлений", — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время презентации План стойкости в Раде.

Украина и ЕС проводят переговоры вплоть до момента закрытия всех переговорных кластеров, что означает отсутствие замечаний к проведенной Киевом работе. После этого Еврокомиссия представит свое финальное заключение о готовности Украины к вступлению в ЕС. В дальнейшем государства-члены должны принять единогласное решение о подписании соглашения о вступлении Украины.

Называть конкретную дату, когда мы достигнем финишной прямой на пути евроинтеграции, сейчас некорректно. Учитывая опыт других стран, это может занять восемь-десять лет.

Что известно о еврокомиссаре по расширению ЕС

За подход Еврокомиссии к переговорам с Украиной будет отвечать еврокомиссар по расширению Евросоюза. Ранее этот вопрос курировал представитель Венгрии Оливер Варгеи.

Но в ЕС решили, что больше не хотят, чтобы должность занимал он или любой другой венгр на фоне затягивания начала переговоров о вступлении Украины и приверженности властей Венгрии РФ. В результате Варгеи понизили до должности комиссара по вопросам здравоохранения и благосостояния животных.

Еврокомиссаром по расширению назначена словенская журналистка и дипломатка Марта Кос. В 2022 году она хоть и осудила российскую агрессию против Украины, но попала в скандал из-за заявления, что Словения не должна закрывать двери для отношений с РФ. Впрочем, после этого Кос придерживалась только проукраинской риторики, отмечая, что Украина борется в том числе и за безопасность Европы.

Марта Кос. Фото: Европарламент
Марта Кос. Фото: Европарламент

Перед назначением на должность она должна была пройти слушания в Европарламенте, во время которых много внимания было уделено украинскому вопросу.

"Продолжающаяся агрессивная война России против Украины является неспровоцированным, неоправданным и незаконным нападением на суверенное государство, его территориальную целостность и право на самоопределение. Украина ежедневно борется за нашу свободу, и я обязуюсь работать ради ее свободы, в частности, способствуя ее вступлению в ЕС...

На востоке [Европы] главным приоритетом [Евросоюза] должно быть прочное закрепление Украины и Молдовы в процессе вступления в ЕС, а также обеспечение того, чтобы Грузия могла оставаться на европейском пути", — говорится в ответах дипломатки.

В ходе дискуссии она выразила мнение, что Украина внесла новую динамику во весь процесс расширения Евросоюза.

"Мы живем в исторический момент, когда расширение стало приоритетом Европейского Союза, и в значительной степени благодаря Украине. У нас еще никогда не было страны-кандидата, которая находится в состоянии войны, но мы видим, насколько значительный прогресс эта страна уже достигла. Поэтому интеграция Украины в ЕС, поддержка ее восстановления и помощь в отстраивании разрушенного будут моим приоритетом", — отметила Кос.

Впрочем, отметила, что Украина, как и другие страны-кандидаты, должны выполнить все реформы, необходимые для присоединения к ЕС.

"Я обеспечу, чтобы путь к вступлению в ЕС оставался полностью основан на заслугах. Каждая страна-кандидат будет оцениваться в соответствии со своим собственным прогрессом. Я поддерживаю амбиции, но не может быть никаких коротких путей, и я никогда не пожертвую качеством ради скорости", — сказала Кос.

"Ястреб" в отношении России в Еврокомиссии

Наверное, одно из лучших назначений в новом составе Европейской комиссии — политик Кая Каллас на должности Высокого представителя ЕС по иностранным делам. Бывшая премьер Эстонии известна своей "ястребиной" позицией по отношению к РФ и другим авторитарным режимам — это та риторика, которая сейчас нужна Европе.

"Эти пять лет не будут простыми. На Европейском континенте идет полномасштабная война: российская агрессия против Украины. Я вижу, как вокруг нас формируются автократические коалиции и происходят угрожающие геополитические сдвиги по всему миру.

Я вижу, как такие игроки как Россия, Китай, Северная Корея и Иран стремятся изменить международный порядок, основанный на правилах. Я вижу, как Китай и Россия используют взаимозависимость как оружие и эксплуатируют открытость наших обществ против нас.

Мы должны осознавать угрозу и отвечать на нее должным образом вместе с нашими ближайшими союзниками и партнерами, не теряя ни крупицы того, кем мы есть…

Победа Украины – это приоритет для всех нас. Ситуация на поле боя очень сложная, и именно поэтому мы должны работать каждый день – сегодня, завтра и так долго, как потребуется, обеспечивая столько военной, финансовой и гуманитарной помощи, сколько необходимо. Это должно сопровождаться четким путем для Украины относительно вступления в Европейский Союз. Ведь это то, за что мы боремся – это европейская безопасность и европейские принципы", — заявила Каллас перед Европарламентом.

Тогда же дипломатка в очередной раз отметила необходимость "устойчивого мира" для Украины и невозможность уступок России.

Кайя Каллас. Фото: Европарламент
Кая Каллас. Фото: Европарламент.

Новый еврокомиссар по обороне

Впервые в истории в новом составе Европейской комиссии вводится должность еврокомиссара по обороне. Им стал бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о шести основных проблемах оборонной отрасли в ЕС. Европейцы не успевают за своими глобальными конкурентами по оборонному рынку, в частности из-за недостаточных расходов на отрасль. Благодаря длительному периоду мира и защитному "зонтику" со стороны США военные расходы в ЕС снижались в течение десятилетий.

Андрюс Кубилюс. Фото: Европарламент
Андрюс Кубилюс. Фото: Европарламент

Также большая проблема — отсутствие должной координации между европейскими союзниками по производству оружия или разработкам новых моделей. И хотя оборонная политика – дело каждого государства-члена, новый еврокомиссар должен помочь с сотрудничеством между странами, а также воплощением в жизнь Европейской оборонно-промышленной стратегии, которая поддержит конкурентоспособность ЕС.

Во время слушаний в Европарламенте Андрюс Кубилюс отметил важность интеграции украинской оборонной промышленности с европейской. Кроме того, европейцам есть чему поучиться у украинской армии. В сентябре 2024 года именно в Киеве открыли Офис оборонных инноваций ЕС.

"Офис инноваций очень важен. И это важно не только для Украины, но и для оборонной промышленности ЕС, ведь, по моему мнению, наша промышленность должна многому научиться у украинской оборонной индустрии, которая иногда создает настоящие чудеса.

Я бы назвал это "новой оборонной промышленностью", которая добивается значительных успехов, например, в производстве дронов. Это поражает. Кроме того, я хотел бы видеть, чтобы наша финансовая поддержка военных потребностей Украины тратилась эффективно, как недавно сделала Дания, закупая у украинской оборонной промышленности товары и оборудование, необходимые для обороны Украины", — рассказал дипломат.

Кроме того, Кубилюс заявлял: если США сократят свою поддержку Украины, в ЕС должны найти пути, "как компенсировать хотя бы часть этой помощи".

Есть ощущение, что новый состав Еврокомиссии сформирован президентом Урсулой фон дер Ляен с пониманием, что ЕС должен играть более сильную роль на мировой арене. И что важно: Украина занимает важное место в видении ЕС на следующие годы.

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#Украина #ЄС #Каллас #Вступление в ЕС