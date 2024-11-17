Сеть взорвалась мемами после разрешения США бить по территории РФ (фото)

Украинцы творчески подошли к событию

После того как действующий президент США Джо Байден принял историческое решение по ударам по России дальнобойным оружием, сеть взорвалась мемами и приколами. Украинцы не сдерживают эмоции.

"Телеграф" собрал, что успели сделать люди в первые часы после принятия решения. Украинцы проявили творчество.

Люди создали фото, где изображены Байден и милый котик, а под ним надпись: "С днем разрешения ракетных ударов по РФ" и "Поздравляем с днем экскалации".

Обратите внимание! Фото несут исключительно развлекательный характер.

Не забыли украинцы и вспомнить о ядерном оружии. Они создали соответствующий мем, который завирусился в сети.

Вспомнили и украинцы, что бывшая воспитательница 17 ноября сбила крылатую ракету во время массированной атаки. Об ударах по территории РФ также есть мемы, прежде всего касающиеся женщины.

Советник Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Альна Шевцова прокомментировала также решение Байдена о разрешении бить дальнобойными ракетами по территории РФ.

Что предшествовало

К вечеру 17 ноября западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена позволит Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

Украина в последние месяцы просила Штаты разрешить украинским военным использовать американское оружие для ударов по российским военным целям вдали от его границы. Но позиция была неизменна.

Однако за два месяца до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность, Байден решил согласовать данный запрос со стороны Украины.

Кроме того, издание Reuters сообщило, что первые атаки могут произойти в ближайшие дни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по России улетят не только ATACMS. Еще две страны последовали примеру Байдена.