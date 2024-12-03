По всей Украине была объявлена воздушная тревога: в чем причина (карта) - обновлено

Во время опасности украинцев просят находиться в безопасных местах

Около 10.30 во вторник, 3 декабря, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Россияне подняли в небо МиГ 31К, которой потенциально может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". В 11:05 дали отбой воздушной тревоги.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ 31К", — предупредили в Воздушных Силах Украины.

Напомним, МиГ-31К потенциально может нести гиперзвуковые ракеты Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" — это аэробалистическая ракета, которая способна нести ядерный заряд. Они были приняты на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне "Кинжал" похожи на баллистические ракеты от ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и был разработан "Кинжал". Максимальная скорость ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч. Именно поэтому эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО.

Ракета может поражать цели до 2000 км. Именно поэтому, когда в воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, тревогу объявляют для всех областей Украины.

Как рассказывал "Телеграф", во вторник, 3 декабря, россияне атаковали Киевскую область, зафиксировано повреждение нескольких домов и авто. Спасатели уже показали последствия удара и немалые разрушения.