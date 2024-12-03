"Самолет смерти" из РФ долетел до Днепра. Что известно о загадочном полете Ил-62

Он находится на вооружении военно-воздушных сил РФ

Над Украиной в очередной раз зафиксировали российский пассажирский самолет. На этот раз речь идет об Ил-62 компании "Аэрофлот", который находится на вооружении военно-воздушных сил РФ, он долетел почти до Днепра. За последние несколько дней это уже третий случай пересечения закрытого воздушного пространства над Украиной.

Как свидетельствуют данные Flightradar24, полет совершал борт Ил-62 RA-86561 в понедельник, 2 декабря. При этом данные о маршруте не доступны, поэтому точно неизвестно откуда и куда направлялся самолет.

Однако борт, вероятно, пересек границу с Украиной и вошел в закрытое воздушное пространство государства. Российский самолет, по данным портала, долетел почти до Днепра с востока.

В то же время, существует большая вероятность, что карта его полета — сбой портала, ведь противовоздушная оборона над Украиной сбивает любые воздушные цели.

Отметим, что в сети самолет Ил-62 называют "Самолет смерти", ведь он имеет одно из самых больших количеств аварий в мире. При создании этого борта шаблоном послужил британский самолет VC-10. Однако советские власти не смогли в совершенстве повторить западное качество.

Все пассажирские компании России отказались от этого борта, но он перешел на вооружение военно-воздушных сил РФ. По состоянию на 2024 год Россия имеет 8 рабочих бортов, более 150 машин списано и разобрано на металлолом.

Общее количество авиакатастроф с участием Ил-62 составляет примерно 18, в том числе авария в Германии, когда пилот не справился с управлением во время посадки и самолет влетел во взлетную полосу, прорыв носом почти полуметровую канаву. А также авария в Москве, тогда борт влетел в собственное облако сброса топлива во время аварийной посадки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце ноября российский пассажирский самолет долетел почти до Днепра.