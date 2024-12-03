По всій Україні було оголошено повітряну тривогу: в чому причина (карта) - оновлено

Під час небезпеки українців просять перебувати у безпечних місцях

Близько 10:30 у вівторок, 3 грудня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо МіГ 31К, якій потенційно може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Об 11:05 дали відбій повітряної тривоги.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ 31К", — попередили у Повітряних Силах України.

Нагадаємо, МіГ-31К потенційно може нести гіперзвукові ракети Х-47м2 "Кинджал". Х-47М2 "Кинджал" — це аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Їх було прийнято на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні "Кинджал" схожих на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й був розроблений "Кинджал". Максимальна швидкість ракети — 4080 м/c або 14 688 км/год. Саме тому ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО.

Ракета може вражати цілі до 2000 кілометрів. Саме тому, коли у повітря підіймається носій ракет МіГ-31К, то тривогу оголошують для всіх областей України.

Як розповідав "Телеграф", у вівторок, 3 грудня, росіяни атакували Київську область, зафіксовано пошкодження кількох будинків та авто. Рятувальники вже показали наслідки удару та чималі руйнування.