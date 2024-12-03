Дослужився до посади комбата: як змінився Олег Ляшко, який пішов воювати в ЗСУ

Політик вступив на службу у жовтні 2022 року

Олег Ляшко — відомий український політик із "Радикальної партії Олега Ляшка", який багато років був депутатом Верховної Ради. У жовтні 2022 року головний радикал країни поповнив лави ЗСУ та пішов воювати фронт. Сьогодні, 3 грудня, Ляшко відзначає свій день народження — йому виповнилося 52 року.

"Телеграф" розповість, як змінився Олег Ляшко за час служби у Збройних силах України та до якої посади він дослужився.

Олег Ляшко та військова служба

На початку жовтня 2022 року Олег Ляшко повідомив у своєму Facebook, що склав присягу і вступив до лав Збройних сил України у званні солдата.

"Немає більшої честі, ніж захист рідної України. Служу українському народу", — йдеться у посту екснардепа.

Пізніше повідомлення у соціальних мережах екснардепа свідчили, що він є молодшим сержантом, командиром 2 відділення взводу БПЛА РВП 63-ї окремої механізованої бригади. Раніше Ляшко заявляв, що воював у Лимані на ділянці Вовчанська до Куп’янська, а також ділився фото з-під Бахмута.

А в жовтні 2024 року стало відомо, що екснардепа Олега Ляшка офіційно було призначено командиром батальйону безпілотних систем у 63 окремій механізованій бригаді. У повідомленні прес-служби 11 армійського корпусу Сухопутних сил ЗСУ повідомили, що протягом двох років служби Ляшко себе добре зарекомендував, тому й отримав цю посаду.

Також у повідомленні наголошувалося, що підрозділ безпілотників 63 ОМБр, у якому служить Ляшко, увійшов до 10 найкращих підрозділів щодо ефективності поразки живої сили та військової техніки армії РФ з використанням безпілотних систем.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав новоспечений комбат Олег Ляшко в молодості. З пишною шевелюрою та гострими рисами обличчя.