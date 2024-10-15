Ляшко официально комбриг: почему он так стремительно получил повышение

От лейтенанта до комбрига за два года

Экс-нардеп Олег Ляшко был официально назначен командиром батальона беспилотных систем в 63 отдельной механизированной бригаде. В течение двух лет службы он себя хорошо зарекомендовал.

Об этом сообщает 11 армейский корпус Сухопутных сил ВСУ. Отмечается, что решение было принято на основании ходатайства и плана перемещения командира бригады.

По словам 11 армейского корпуса, экс-нардеп в течение двух лет службы зарекомендовал себя как человек, "сразу начавший глубоко вникать" в суть и роль беспилотных систем на поле боя, "понимая их важность".

"Во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы россиян", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделение беспилотников 63 ОМБр вошло в 10 лучших подразделений по эффективности поражения живой силы и военной техники армии РФ с использованием беспилотных систем.

"Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады", — добавляют в корпусе.

Отметим, что экс-нардепка Татьяна Черновол наоборот добилась своего понижения в должности и добавила, что Ляшко может быть хорошим комбригом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем был известен одиозный политик Олег Ляшко.