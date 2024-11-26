Поженились спустя 20 лет совместной жизни: как в день свадьбы выглядели Олег Ляшко и его Росита (фото)

Главный радикал страны официально женился только через 20 лет гражданского брака

Олег Ляшко — известный украинский политик, основатель "Радикальной партии Олега Ляшко" и военнослужащий Вооруженных сил Украины. Дома его ждут жена Росита, дочь Владислава и маленький сын Александр. Мало кто знает, что политик официально женился только спустя 20 лет совместной жизни со своей избранницей Роситой.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядела свадьба Олега Ляшко и Роситы, и как они выглядели в тот праздничный день.

Олег Ляшко и Росита в день свадьбы

Олег Ляшко и Росита Сайранен познакомились в далеком 1998 году, когда были еще совсем молодыми. Она работала в зале игровых автоматов, куда любил захаживать Олег Валерьевич. Как оказалось, знакомство началось со скандала, однако позже они начали общаться и понравились друг другу.

А потом начали жить вместе и жили около 20 лет, пока официально оформили брак. Это произошло 2 июня 2018 года. Как признавался Олег Ляшко, все это время совместной жизни он думал и не мог решить, стоит ли жениться. Однако в какой-то момент Росита поставила ему ультиматум — или они женяться, или расходятся. Терять свою избранницу политик не хотел, поэтому во время пасхальных праздников сделал ей предложение, а уже в начале лета они поженились.

Свадьба Ляшко и Роситы была на удивление скромной. Они пришли в ЗАГС с самыми близкими людьми и просто расписались. В этот день Росита решила не надевать белое платье, а была в красном. От каблуков тоже отказалась и пришла в красных мокасинах. А вот Олег Ляшко сверкал в стильном темно-синем костюме с белой рубашкой и красным галстуком.

К слову, надо сказать, что после свадьбы в 2018 году Росита Сайранен родила Олегу Ляшко сына Александра. В 2020 году, когда женщине было уже 50 лет на свет появился малыш. О том, что ребенок не от суррогатной матери и не приемный свидетельствуют фото беременной Роситы, которые Олег Валериевич публиковал в сети.

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