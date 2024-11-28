Сразу по несколько очередей без света: какие графики отключений будут 29 ноября

Энергетики просят граждан бережно использовать электричество

В пятницу, 29 ноября, в Украине вновь будут применять графики отключений света. Они будут действовать 24 часа в зависимости от очередей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Причина ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки российских войск 28 ноября.

Графики отключений света для бытовых потребителей в пятницу будут выглядеть так:

00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;

06:00 – 14:00 – две очереди отключений;

14:00 – 18:00 – три очереди отключений;

18:00 – 22:00 – две очереди отключений;

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать на протяжении дня 29 ноября.

Энергетики предупредили о том, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе можно узнать на сайте или официальных страницах региональніх облэнерго в соцсетях.

Украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику.

Ранее "Телеграф" писал, что по указанию "Укрэнерго" было введено отключение света. Ситуацию также прокомментировал Министр энергетики Герман Галущенко.