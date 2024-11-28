Ударили возле АЭС? Что известно об атаке по Ровенщине и какая ситуация со светом

Целью утренней атаки являлся именно объект энергетической инфраструктуры

Ночью и утром 28 ноября могли быть нанесены удары по подстанциям вблизи Ровенской атомной электростанции во время очередной атаки. Однако говорить о последствиях для энергосистемы еще рано.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он подчеркнул, что пока можно только спрогнозировать, куда били во время этой атаки россияне.

"Можно спрогнозировать, что были нанесены удары по критической инфраструктуре, которая отвечает за передачу электроэнергии с запада на восток. Как правило, они (россияне, — Ред.) это делают в таких массированных ударах. Были взрывы в Ровенской области и в самом Ровно. Возможно, были нанесены удары по каким-то подстанциям вблизи Ровенской атомной электростанции", — сказал Омельченко.

В то же время глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль пишет в своем Telegram-канале, что целью утренней атаки являлся именно объект энергетической инфраструктуры.

"Предварительно – люди не пострадали. Без электроснабжения 681 населенный пункт. Водоснабжение с пониженным давлением в Ровно, селах Бабий, Горбаков, Воскодавы, Чудница, Ильин, Дорогобуж, Мнишин, Подоляны, Шкаров, Горбов. Без воды – Большая Емельяна, Грушвица, Новомильск, Гоща, Малиновка, Сынов, Терентьев, Симонов, Франовка. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки", — сообщил он.

Коваль добавил, что учебные заведения Ровно и части Ровенского района переведены на дистанционное обучение. Также в этот день возле жилых домов, недалеко от объекта, спасатели развернули "Пункт Незламності".

"В ближайшее время энергетики начнут возобновлять электроснабжение. В первую очередь будут возвращать свет к объектам критической инфраструктуры. Возможны перепады напряжения. Прошу учесть это при использовании чувствительных электроприборов", — подытожил глава ОГА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 28 ноября устроили ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожают крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.