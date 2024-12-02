Волонтер назвал важное место силы для всех украинцев

Мужчина также поделился, каким должно быть единство

Сейчас важно максимально документировать военные преступления. Но не только сухими фактами, но и конкретными историями и эмоциями.

Об этом рассказал волонтер, инструктор по тактической медицине учебного центра "Резервист" Юрий Кисильчук в интервью "Телеграфу" — "Россия совершает геноцид без всякого раскаяния". Он говорит, что на примере это российский удар по детской больнице "Охматдет".

Это показывает полную картину

"К примеру, Россия ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" — факт, но если ты видишь испуганных детей в крови, врачей, местных, которые за считанные минуты активизировались и пришли на помощь, это показывает гораздо больше, полную картину", — рассказывает он.

Борьба интегрируется

По его словам, очень заметна в этом плане культура, искусство. Украинцы пишут книги, фиксируют бои, создают монументы, выставки. Борьба таким образом интегрируется в обычную жизнь.

Еще один пример единства

"Центр города, Майдан Независимости, место силы, боли, революций, здесь чувствуешь энергетическое наследие, ныне — место чествования павших защитников в российско-украинской войне", — говорит Кисильчук.

По его словам, впервые, когда он пришел поставить флажок, был приятно удивлен: разные бригады в разных местах.

"Ко мне подошел мужчина и подсказал, в каком месте размещены флажки павших нужной бригады. Это чьи-то родители, которые ходят и наводят порядок. Зажигают лампадки перед портретами воинов, которые больше не с нами. Это еще один из примеров нашего единства", — акцентировал волонтер.

Ранее Телеграф писал, что в СМИ объяснили, почему победа Трампа станет катастрофой для Украины.