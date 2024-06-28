"Соблюдая права — должны не забывать об обязанностях": Сырский поздравил украинцев с Днем Конституции

Главком напомнил, что Конституция предусматривает не только права и свободы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев, и прежде всего защитников и защитниц, с Днем Конституции. Он поблагодарил наших воинов, что Украина отмечает этот праздник, имея собственное государство и призвал граждан присоединяться к защите стран.ы

"Прежде всего, поздравляю украинских защитников и защитниц, защищающих независимость, государственный суверенитет, неприкосновенность наших границ. Благодарю вас, дорогие воины! Именно благодаря вам мы сегодня можем отмечать этот большой национальный праздник, имея собственное государство. Украинцы — свободолюбивый народ. Пожалуй, ни один народ в мире так жертвенно не борется за собственную свободу и собственные права!", — написал Сырский в Facebook.

Вместе с тем, главком напомнил, что Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает обязанности на каждого гражданина Украины. В частности, 65 ее статья устанавливает, что Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов, является обязанностью граждан Украины.

"Эта статья Конституции Украины особенно символична и важна сейчас, во время полномасштабной российской агрессии. Уважая права — должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны", — подчеркнул Сырский. .

Как сообщал "Телеграф", украинцев с Днем Конституции поздравил президент Владимир Зеленский. Он сделал видеообращение по дороге в Брюссель, куда едет для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.