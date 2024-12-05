Рада поддержала создание суда присяжных в Украине: кого туда возьмут и сколько будут платить

ВР еще предстоит проголосовать за документ во втором чтении

В четверг, 5 декабря, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении в Украину суда присяжных. За соответствующий проект закона №3843 проголосовали 232 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Алексея Гончаренко. Кроме того, депутаты 237 голосами поддержали сопутствующий законопроект №3844 об изменениях в законе "О судоустройстве".

Законопроект предлагает закрепить положение, что суд присяжных – это форма непосредственной реализации закрепленного в Конституции Украины права народа на осуществление правосудия. Он будет осуществлять судопроизводство в суде первой инстанции по уголовным делам.

Как будет выглядеть суд присяжных

Предполагается, что суд присяжных состоит из одного профессионального судьи и Скамьи присяжных. Профессиональный судья суда присяжных является процессуальным председательствующим в судебном заседании и не принимает участие в принятии решения Скамьей присяжных по существу обвинения.

Скамья суда присяжных состоит из 8 присяжных. Состав Скамьи формируется на основе случайного автоматизированного отбора кандидатов в присяжные среди граждан Украины, постоянно проживающих в соответствующем судейском округе. Присяжным предоставляются гарантии неприкосновенности судей во время выполнения ими в суде.

Как присяжные будут выносить вердикт

Вердикт присяжных о виновности лица считается принятым, если за него проголосуют не менее 7 из 8 присяжных. Для этого они должны ответить на каждый вопрос опросного письма "да" или "нет". Вердикт Скамьи присяжных обязателен для председательствующего судьи и влечет вынесение им приговора.

В случае принятия вердикта о виновности, решение Скамьи присяжных принимается большинством голосов. При равном распределении голосов присяжных решение трактуется в пользу обвиняемого.

Не только право, но и обязанность

Предполагается, что участие в суде присяжных станет не только правом, но и конституционной обязанностью граждан. За игнорирование вызова в суд без уважительных причин предусмотрены штрафы. Также планируется налагать штрафы на работодателей, отказывающихся отпускать работников для участия в судебных заседаниях.

Кто сможет стать присяжным

Присяжным сможет стать гражданин, достигший 21 года, постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда. В то же время чиновники, адвокаты, нотариусы не смогут стать присяжными.

Сколько будут платить присяжным

Для поощрения присяжным предлагают выплачивать вознаграждение, рассчитанное из должностного оклада судьи первой инстанции, что в 2024 году составляет 63 тысяч гривен в месяц. Также им будут возмещаться расходы на проезд и проживание.

Отвечать за формирование и ведение Реестра кандидатов в присяжные будет Государственная судебная администрация. Она получит доступ к персональным данным избирателей для формирования списков кандидатов.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины Таким образом, повышение налогов для физических лиц-предпринимателей было перенесено.