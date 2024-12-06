Партизаны повредили железную дорогу возле Москвы и усложнили жизнь оккупантам в Украине (видео)

Сгорел релейный шкаф

Агент партизанского движения "АТЕШ" провел диверсию на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью. Партизаны задержали поставку топлива для российских войск на линии фронта.

"Наш агент успешно сжег релейный шкаф в районе н.п. Чехов, Московской области на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью. В результате диверсии была нарушена логистика оккупантов: задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенных для снабжения российских войск на линии фронта", — сообщили в Telegram-канале "АТЕШ".

Для справки: "Атеш" (крым. Ateş, букв. "Огонь") — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины и на территории России. Оно было создано украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года.

Как сообщал "Телеграф", в конце ноября агент "АТЕШ" провел диверсию на железной дороге на админгранице Херсонской области и оккупированного Крыма. Партизан уничтожил электрооборудование релейного шкафа в Алексеевке Херсонской области и нарушил военную логистику оккупантов.

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