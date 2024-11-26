Почему одни очереди отключают, а другие по несколько дней со светом: энергетики объяснили

Украинцев призывают потреблять электроэнергию экономно

В Украину вернулись жесткие графики отключений света. При этом некоторые граждане жалуются на несправедливые с их точки зрения графики, которые вынуждают их сидеть без электричества более пяти часов подряд.

Так, жители Киева в соцсетях массово пишут о том, что некоторым группам абонентов не отключают электроэнергию по несколько дней, но затем оставляют людей без света на 5-6 часов. В свою очередь в компании ДТЭК объяснили, почему так происходит.

Энергетики заявляют о том, что все группы чередуются между собой и никакой несправедливости в графиках нет. И если во время текущего отключения каким-то абонентам пришлось быть без света дольше других, то в следующий раз, они наоборот будут дольше находиться со светом.

"Нам важно, чтобы отключения были справедливыми и равномерными. Если во время текущего отключения каким-то клиентам пришлось быть без света дольше других, в следующий раз, они наоборот будут иметь свет дольше. Конечно, при наличии соответствующих возможностей. Группы чередуются", — говорится в комментарии ДТЭК.

Все группы отключаются максимально равномерно и объем отключений считается в процентах в течение недели. Таким образом, некоторые группы могут пару дней "сидеть" без отключений, но в последующие дни у них будет отсутствовать электроэнергия по 5-6 часов.

Это зависит от распоряжений "Укрэнерго", технических возможностей и текущей нагрузки на сети.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте и официальных страницах вашего облэнерго.

Украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию. Гражданам советуют не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

"Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, советуем снижать температуру на электрообогревателях, выключать ненужное освещение и распределять работу мощных электроприборов во времени. Это поможет поддержать стабильность сети и сохранить свет для всех", — говорится в сообщении.

Отметим, что всего графики отключений имеют три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны по необходимости (отмечено светло-серым).

В общем, потребители разделены на шесть групп, в которых последовательно отключают свет.

Напомним, энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев считает, что в Украине уже до конца этой недели могут отменить графики отключения электроэнергии. Но это возможно только при условии, что не будет масштабных обстрелов.

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация со светом улучшится при одном условии. Эксперт рассказал, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей неизбежны.