Теперь там живут оккупанты: как выглядело имение президента-беглеца Януковича в Донецке

Имение экспрезидента было под усиленной охраной и с высоким забором

Бывший президент Украины и беглец Виктор Янукович владел несколькими роскошными поместьями. В частности, в Донецке, Енакиево, Киеве и т.д. В Донецке располагался один из его роскошных домов, построенный в стиле, хорошо демонстрирующий вкусы "элиты" начала 2000-х.

Имение было окружено большим парком и высоким забором для обеспечения конфиденциальности тогдашнего президента. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядел дом Виктора Януковича в Донецке и как выглядит он сейчас.

Имение семьи Януковича расположено в поселке Второе Каликино. Особняк имел обширную территорию, включая парк. У дома самого экс-президента находятся имения его жены Людмилы и сыновей. Во время президентства Януковича имение находилось под усиленной охраной.

Фото: ТСН

В 2010 году Виктор Янукович заявил, что продал свой дом в Донецке из-за того, что якобы не мог платить аренду собственной резиденции в Киеве. Однако ходили слухи, что продал он его жене или одному из сыновей.

После побега Януковича в 2014 году, резиденция в Донецке осталась без хозяина, как и его другие имения. В настоящее время территория находится в зоне оккупации, и, согласно информации, предоставленной местными источниками, объект используется российскими боевиками для собственных нужд. Впрочем, состояние поместья ухудшилось из-за отсутствия ухода.

В 2021 году сеть облетела видео, где был виден особняк Януковича в Донецке. На фрагменте можно заметить, что высокие заборы вокруг дома остались, однако пост охраны пуст. Мужчина, снимавший это видео, отметил, что видеонаблюдение на территории имения еще есть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о родителях Виктора Януковича. Президент-беглец нечасто говорил о своей семье и детстве. Журналисты считают, что на это была причина, поскольку Януковичу было что скрывать.