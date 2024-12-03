Мама умерла молодой, а отца подозревали в пособничестве фашистам: что известно о родителях Януковича

Воспитанием Януковича в основном занималась бабушка

Бывший президент Украины Виктор Янукович, отчий дом которого находится в оккупированном Енакиево, нечасто говорил о своей семье и детстве. Журналисты полагают, что на это была причина, поскольку Януковичу было что скрывать.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о родителях беглого президента Виктора Януковича. Мы узнали некоторые факты его происхождения.

Что известно об отце Виктора Януковича

Согласно официальной информации бывший президент Украины Виктор Янукович родился в 1950 году в поселке Жуковка ("Пивновка") Енакиевского района в Донецкой области. Там он провел свое детство и юность.

Виктор Янукович в детстве

Его отец — Федор Владимирович Янукович (1923—1991) был машинистом паровоза и происходил из деревни Януки в Витебской области (Беларусь). Со слова Виктора Януковича, его дед перебрался на Донбасс только в двадцатых годах прошлого века. Но проверить эту информацию трудно, поскольку во время Великой Отечественной войны оккупанты сожгли деревню и расстреляли ее жителей. Фамилия "Янукович" там была довольно распространенной и упоминается на стене Мемориала более двухсот раз.

Экс-президент рассказывал, что его воспитывала бабушка Кастуся, которая была круглой сиротой, поэтому ее воспитывали родственники в Вильнюсе, а с дедом Януковича она познакомилась в Минске на заработках. Но нет данных, когда они переехали на Донбасс, также полностью отсутствует информация о трех братьях Федора Януковича.

Виктор Янукович с женой Людмилой

Об отце беглого главы государства известно также, что он родился в 1923 году и, вроде, учился в местной летной школе, где готовили будущих Героев Советского Союза. В начале войны он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Однако нет никакой информации о том, в какой части и где служил Федор Янукович, как и о том, куда был ранен и где лечился. В списке курсантов Ворошиловградского летнего училища 1935-1941 года он не числится, как и в списках ветеранов ВОВ и ветеранов труда.

В СМИ пишут, что если бы Янукович-старший имел хотя бы малейшее отношение в войне, то получил бы какой-то значок или медаль. И отсутствие достоверной информации о родственниках бывшего президента ему "аукнулась", когда в СМИ появились документы, найденные в архивах НКВД, где сказано, что отец Януковича во время Второй мировой войны был пособником немецко-фашистстких оккупантов и за это был приговорен к 10-летнему сроку заключения.

Можно было предположить, что фамилию "Янукович" тогда носило множество людей и у отца экс-президента мог быть тезка-земляк. Но Виктор Янукович однажды по неосторожности сказал журналистам, что его отец попал в плен во время войны.

Виктор Янукович в молодости

Информацию об архивных документах начал распространять в 2010 году, в период президентских выборов, лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко 1984 года за повесть "Вечные Кортелисы", депутат фракции БЮТ Владимир Яворивский, но в "Партии регионов" ее отрицали.

Что известно о маме Виктора Януковича

Ольга Семеновна Леонова (1925 — 2 августа 1952) работала медсестрой в санчасти шахты "Юнком". Ее род исходит из Орловской, а по другой информации, из Курской губернии. Дедушка Виктора Януковича по материнской линии считался зажиточным человеком в деревне. Но во времена всеобщей коллективизации Леоновы, спасаясь от раскулачивания и высылки в Сибирь, переехали на Донбасс. Однако нет информации, где именно они обосновались, какова судьба двух родных теток беглого президента, а также бабушки и дедушки. Нет данных о том, как семья пережила Голодомор, репрессии, войну и прочее.

Однажды лишь Янукович рассказал о том, что часто ходил к тете Наде, которая угощала его картошкой с соленьями. О матери также мало информации, есть только то, что она работала медсестрой, была "молода и красива" и умерла в 27 летнем возрасте, когда Виктору было всего два года. Но причина смерти неизвестна.

Виктора Януковича воспитывала бабушка

Воспитанием Януковича занималась бабушка, с которой он жил во флигельке. Жили они отдельно, поскольку отец женился во второй раз и у Виктора не сложились отношения с мачехой.

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