Золотой батон, позолоченный душ и не только: что нашли в Межигорье после побега Януковича (фото)

Виктор Янукович не смог в спешке забрать все ценные вещи

После Революции Достоинства, которая началась в 2013 году, бывший президент Украины Виктор Янукович покинул свою резиденцию "Межигорье". Вместе с ним нашу страну покинула и его любовница Любовь Полежай.

"Телеграф" решил напомнить, какие интересные вещи обнаружили активисты, когда зашли на территорию "Межигорья". Многие предметы беглому экс-президенту не удалось забрать с собой.

Что обнаружили в "Межигорье" после побега Януковича

Территорию резиденции экс-президента после того, как он покинул нашу страну, открыли для посетителей. Украинцы смогли увидеть огромный особняк, большую территорию и предметы роскоши, которыми пользовался Виктор Янукович.

Бывшая резиденция Януковича

У него был свой зоопарк, искусственные озера с действующими фонтанами, теннисный корт, бассейн, музей с раритетными автомобилями, поле для гольфа и даже ферма. В самом особняке есть кинотеатр с массажными креслами, две спальни, ванные комнаты, огромная гостиная и маленькая часовня. Все это щедро украшено красивыми мозаиками и мраморными панно.

Территория Межигорья украшена фонтанами и красивым ландшафтом

У Януковича был свой спортзал, теннисный корт и прочее

Автомобильный пакр беглого экс-президента

Учитывая, что Янукович собирался в спешке, он не смог уничтожить "черную" бухгалтерию, которая свидетельствовала о нарушениях законодательства, растратах государственного имущества, подкупе судей и прочего. Многие документы коллеги Януковича пытались сжечь, а когда поняли, что они не успевают сгореть, их выбросили в воду.

Как выглядит особняк Януковича в Межигорье

Хонка Виктора Януковича

Часовня в Межигорье

Бывшая резиденция Януковича украшена мозаиками

Среди странных вещей экс-президента был золотой батон в натуральную величину, который повеселил украинцев и стал так называемым символом бывшей резиденции Януковича.

У Януковича нашли золотой батон натуральной величины

Также у него в особняке нашли килограммовую золотую монету, на которой изображен Янукович и сделана надпись: "С юбилеем, Виктор Федорович. Новых вам шахтерских горизонтов". Еще обнаружены позолоченные гривневые банкноты, оружие, церковные иконы, имеющие историческую ценность.

Позолоченные банкоты

Золотая монета с изображением Януковича

Золотого унитаза, о котором было очень много разговоров, в Межигорье активисты не нашли. Зато вместо него у Януковича был золотой душ и позолоченные умывальники.

Позолоченный душ Виктора Януковича

Золотого унитаза у Янковича в Межигорье на нашли

Несколько лет все желающие могли посетить резиденцию и своими глазами посмотреть, как жил Янукович вместе со своей любовницей. Но весной 2024 года парк закрыли, это было связано с завершением процесса передачи арестованного имущества в управление государственному учреждению. В конце лета Межигорье открыли для посетителей в новом формате.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит отчий дом Януковича в оккупированном Енакиево. В нем прошло его детство и юность.