Будут ли магнитные бури на Земле 7 декабря: что говорят астросиноптики

Специалисты рассчитали вероятность геомагнитных штормов

Астросиноптики сообщали, что текущая неделя пройдет без геомагнитных штормов. Теперь они подтверждают, что в субботу, 7 декабря, магнитных бурь на Земле не ожидается.

Об этом сообщили в Meteoprog. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

На светиле произошло 13 вспышек класса С и они почти не влияют на магнитное поле нашей планеты.

Кроме того, зафиксирована одна вспышка класса М1,2, которая может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Астросиноптики поясняют, что солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек.

Прогнозируется, что в субботу геомагнитное поле будет тихого или нестабильного уровня, а солнечная активность – достаточно низкой.

В то же время исследователи отмечают, вероятность вспышек класса M на уровне 35%. Вероятность вспышки С-класса, который является самым мощным классом, и малого геомагнитного шторма составляет по 5%.

Также существует вероятность большого геомагнитного шторма, но она очень низкая и составляет 1%.

Как говорится на сайте Meteoagent, сейчас, 6 декабря, держится минимальная активность в 3 балла. Такая же активность ожидается в ближайшие два дня.

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Украине ожидается мокрый снег с дождем, и только на юго-востоке будет сухая погода. В северных, центральных и Харьковской областях синоптики предупреждают о гололедице.