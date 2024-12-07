Чи можуть мобілізувати чоловіка з остеохондрозом або сколіозом

Діагноз повинні підтвердити на медкомісії

Військовозобов'язані чоловіки, які мають серйозні захворювання, можуть бути звільнені від мобілізації. Законодавство визначає перелік хвороб, які можуть стати підставою для непридатності до військової служби або надання відстрочки.

Зокрема не підлягають мобілізації з деякими хворобами хребта. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Не беруть в армію чоловіків, в яких:

хвороби хребта (дорсопатії) і наслідки М40-М54;

кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз ;

; спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь і периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта;

переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих або підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.

Також не підлягають мобілізації ті, хто має:

розрив, здавлювання, струс, набряк і крововилив спинного мозку;

прогресуючий туберкульоз хребта, а також кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також наплавних абсцесів і свищів;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації у стадії згасання без наплавних абсцесів і свищів;

деформувальний спондильоз і міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю ІІ-ІІІ стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) і вертебробазилярною недостатністю;

деформуючий спондильоз і міжхребцевий остеохондроз грудного і поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- і тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, судинним, компресійним (як три місяці) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози ІV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний пагорб тощо) і значними порушеннями функцій зовнішнього дихання ІІІ ступеня за рестриктивним типом.

Варто зазначити, ці захворювання повинні бути підтвердженими під час проходження ВЛК, після чого приймається рішення про непридатність до служби.

Нагадуємо, що військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", зобов’язані пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 лютого 2025 року. Це стосується всіх громадян, незалежно від того, чи проходили вони медогляд до 18 травня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з бронхіальною астмою. Підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби можуть бути хвороби органів дихання.