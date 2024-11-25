С какими заболеваниями сердца не берут в армию: список диагнозов
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Не призывают на службу после инсульта
В Украине продолжают мобилизацию военнообязанных, однако некоторые категории граждан могут быть освобождены от призыва. В частности, это касается мужчин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
"Телеграф" рассказывает, о каких именно недугах идет речь. Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие диагнозы:
- сердечная недостаточность II-Б – III стадии;
- гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
- цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства).
Также не мобилизуют, если мужчина имеет:
- болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функций (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);
- болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
- приобретенный артериовенозный свищ;
- наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;
- болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургическое вмешательство).
Эти заболевания должны быть подтверждены при прохождении ВВК, после чего принимается решение о непригодности к службе.
Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией. Исключить из воинского учета могут, если у мужчины:
- врожденный порок развития нервной системы;
- врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденный порок развития системы кровообращения;
- врожденный порок развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- телеокия;
- врожденный порок развития половых органов;
- врожденный порок развития мочевой системы;
- врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- хромосомные аномалии.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с бронхиальной астмой. Основанием для признания гражданина непригодным к военной службе могут служить болезни органов дыхания.