С какими заболеваниями сердца не берут в армию: список диагнозов

Не призывают на службу после инсульта

В Украине продолжают мобилизацию военнообязанных, однако некоторые категории граждан могут быть освобождены от призыва. В частности, это касается мужчин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"Телеграф" рассказывает, о каких именно недугах идет речь. Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются следующие диагнозы:

сердечная недостаточность II-Б – III стадии;

гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства).

Также не мобилизуют, если мужчина имеет:

болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функций (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);

болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

приобретенный артериовенозный свищ;

наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургическое вмешательство).

Эти заболевания должны быть подтверждены при прохождении ВВК, после чего принимается решение о непригодности к службе.

Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией . Исключить из воинского учета могут, если у мужчины:

врожденный порок развития нервной системы;

врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденный порок развития системы кровообращения;

врожденный порок развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

телеокия;

врожденный порок развития половых органов;

врожденный порок развития мочевой системы;

врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

хромосомные аномалии.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с бронхиальной астмой. Основанием для признания гражданина непригодным к военной службе могут служить болезни органов дыхания.