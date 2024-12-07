Морские дроны ВСУ эффектно сожгли газовые платформы россиян в Черном море (видео)

Охота на врага в Черном море продолжается

Морские дроны ВМС Украины атаковали захваченные российскими войсками газовые платформы возле временно оккупированного Крыма. Было нанесено несколько прицельных ударов и в результате хорошо спланированной атаки удалось уничтожить системы наблюдения противника.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа. По его словам, "охота на врага в Черном море продолжается".

Так, у побережья временно оккупированного Крыма ВМС Украины атаковали при помощт беспилотных морских дронов захваченные россиянами газовые платформы. В результате спецоперации были уничтожены системы наблюдения противника.

"Уничтожены системы наблюдения противника, размещенные на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма. Оккупанты не останутся на нашей территории — достанем их везде", — написал Неижпапа.

Данное видео также прокомментировал блогер и волонтер Сергей Стерненко. Он отметил, что это не первый такой случай.

Работа над интеграцией беспилотных систем с безэкипажными ведется давно, а у FPV есть еще огромный нераскрытый потенциал.

Напомним, Украинские ATACMS уничтожили российскую установку за 100 млн долларов, которая может обнаруживать и перехватывать воздушные цели. Украинские военные ударили по ней баллистическими ракетами ATACMS.

Военные не уточнили, где и когда произошло поражение российской радиолокационной станции. Однако известно, что эта операция помогла создать благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что разведчики ГУР уничтожили новейшую российскую антидроновую радиолокационную станцию "Репейник". Ирония заключается в том, что удар по ней был нанесен именно дроном.