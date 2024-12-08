Огоньки, LED-олени и елки. 10 способов превратить рождественский декор в альтернативное освещение
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Собираем элементы декора, которые могут стать освещением на случай отключений
В этом году украинцы будут праздновать Рождество чуть раньше, и снова это происходит в условиях аварийных отключений света. Однако чтобы создать свет и новогоднее настроение, не нужны электричество и большой бюджет. Достаточно вдохновиться идеями из Pinterest и выбрать украшения на батарейках или с USB-выходами.
"Телеграф" собрал 10 идей для декорирования дома к Рождеству, которые можно использовать в качестве аварийного освещения в случае блэкаутов.
1.Штора-гирлянда
Праздничная гирлянда-штора работает как от батареек, так и от USB, и вы сможете легко подсоединить ее к повербанку. Как элемент новогоднего декора имеет преимущество в том, что он создает невероятную праздничную атмосферу. Обычно можно выбрать режим свечения (от обычных огоньков теплого золотого/холодного белого цвета до изображения мчащегося на оленях Санта Клауса и флага Украины) и управлять им с пульта или мобильного приложения.
Как прицепить: обычно в комплекте идут крючки-крепления, цепляющиеся на верх шторы.
2.LED-дерево
Дерево-гирлянда придает уют в доме и новогоднее настроение, его можно использовать вместо обыкновенной елки. Такое дерево даже можно ставить во дворе, если у вас своя территория, выдерживает дождь, снег и влагу.
Нас оно интересует, потому что кроме нашего настроения освещает еще и комнату.
3. Венок на стену
Венок на стене с огоньками – это универсальный элемент декора, который можно адаптировать к любому празднику или сезону. Добавьте живые или искусственные цветы, чтобы добавить венок свежести и цвета.
4. Подвесные рождественские светильники
Рождественские светильники на батарейках со встроенными светодиодными лампочками идеально подойдут, чтобы повесить их на окно. Имеют встроенные таймеры, которые могут включать освещение каждый день в одно и то же время и поддерживать его в течение 6 часов.
Есть также настройки, выполненные из сосны в скандинавском дизайне.
5. Елочная веточка
Если не хотите тянуть домой целое дерево или это вам дорого, обратите внимание на такой дизайнерский ход как елковая или сосновая веточка. Ее можно поставить в вазу и обмотать гирляндой.
Если у вас много времени и вдохновения, можете повесить ветку на стену, книжную полку, на карниз и украсить ее огоньками и елочными игрушками.
6. Гирлянда конский хвост
Разлагается за 2 мин и цепляется на елку без особого труда. Как и гирлянда-штора, может руководствоваться пультом и работать от повербанка или батареек.
7.Подсвечники-домики
Такой простой дизайнерский ход сразу предоставит вашему дому рождественскую атмосферу и уют. Их можно приобрести в нескольких вариациях: именно как керамический подсвечник в форме дома или более безопасная опция с маленькой лампочкой, включаемой кнопкой. Любая из этих опций не потребует электричества.
8. Декоративные светодиодные LED-олени
Если вы ищете что-нибудь оригинальное, присмотритесь к фигуркам рождественских оленей с санками, которых обычно ставят на улице. Используйте LED-оленей для выделения определенных зон в вашем доме, например у камина или на праздничном столе как часть декора. Они могут быть отличным акцентом во время праздничных обедов или вечеринок.
9. LED-свечи
Создают уют без риска пожара, однако свет от них не такой уж и яркий. Сгруппируйте несколько LED-свечей разного размера на одном столе или полке. Это создаст динамичный вид. Используйте подносы, веточки ели, шишки, сухие цветы.
10. Огоньки в стеклянной таре
Превратите свой восторг коллекционировать банки для закруток или пустые бутылки в полезную вещь. Наполните прозрачную банку гирляндой с небольшими LED-лампочками. Добавьте к гирлянде природные элементы, такие как сосновые шишки, сухие цветы или листья. Это создать естественный вид и добавить текстуру.
Идеи для расположения:
- На столах: разместите несколько стеклянных емкостей с гирляндами на праздничном столе.
- На полках используйте стеклянные банки с гирляндами в качестве декоративных элементов на полках или стеллажах.
- На окнах поставьте стеклянные емкости на подоконнике, чтобы создать уютную атмосферу с внешним освещением.
Не бойтесь экспериментировать с цветами, текстурами и формами — это позволит создать уникальный стиль, который отразит вашу индивидуальность и принесет радость вам и вашим близким.
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