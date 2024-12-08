Огоньки, LED-олени и елки. 10 способов превратить рождественский декор в альтернативное освещение

Собираем элементы декора, которые могут стать освещением на случай отключений

В этом году украинцы будут праздновать Рождество чуть раньше, и снова это происходит в условиях аварийных отключений света. Однако чтобы создать свет и новогоднее настроение, не нужны электричество и большой бюджет. Достаточно вдохновиться идеями из Pinterest и выбрать украшения на батарейках или с USB-выходами.

"Телеграф" собрал 10 идей для декорирования дома к Рождеству, которые можно использовать в качестве аварийного освещения в случае блэкаутов.

1.Штора-гирлянда

Pinterest

Праздничная гирлянда-штора работает как от батареек, так и от USB, и вы сможете легко подсоединить ее к повербанку. Как элемент новогоднего декора имеет преимущество в том, что он создает невероятную праздничную атмосферу. Обычно можно выбрать режим свечения (от обычных огоньков теплого золотого/холодного белого цвета до изображения мчащегося на оленях Санта Клауса и флага Украины) и управлять им с пульта или мобильного приложения.

Как прицепить: обычно в комплекте идут крючки-крепления, цепляющиеся на верх шторы.

2.LED-дерево

Jysk

Дерево-гирлянда придает уют в доме и новогоднее настроение, его можно использовать вместо обыкновенной елки. Такое дерево даже можно ставить во дворе, если у вас своя территория, выдерживает дождь, снег и влагу.

Нас оно интересует, потому что кроме нашего настроения освещает еще и комнату.

3. Венок на стену

Венок на стене с огоньками – это универсальный элемент декора, который можно адаптировать к любому празднику или сезону. Добавьте живые или искусственные цветы, чтобы добавить венок свежести и цвета.

Pinterest

4. Подвесные рождественские светильники

IKEA

Рождественские светильники на батарейках со встроенными светодиодными лампочками идеально подойдут, чтобы повесить их на окно. Имеют встроенные таймеры, которые могут включать освещение каждый день в одно и то же время и поддерживать его в течение 6 часов.

Есть также настройки, выполненные из сосны в скандинавском дизайне.

IKEA

5. Елочная веточка

Pinterest

Если не хотите тянуть домой целое дерево или это вам дорого, обратите внимание на такой дизайнерский ход как елковая или сосновая веточка. Ее можно поставить в вазу и обмотать гирляндой.

Если у вас много времени и вдохновения, можете повесить ветку на стену, книжную полку, на карниз и украсить ее огоньками и елочными игрушками.

Pinterest

6. Гирлянда конский хвост

Разлагается за 2 мин и цепляется на елку без особого труда. Как и гирлянда-штора, может руководствоваться пультом и работать от повербанка или батареек.

7.Подсвечники-домики

Такой простой дизайнерский ход сразу предоставит вашему дому рождественскую атмосферу и уют. Их можно приобрести в нескольких вариациях: именно как керамический подсвечник в форме дома или более безопасная опция с маленькой лампочкой, включаемой кнопкой. Любая из этих опций не потребует электричества.

8. Декоративные светодиодные LED-олени

Если вы ищете что-нибудь оригинальное, присмотритесь к фигуркам рождественских оленей с санками, которых обычно ставят на улице. Используйте LED-оленей для выделения определенных зон в вашем доме, например у камина или на праздничном столе как часть декора. Они могут быть отличным акцентом во время праздничных обедов или вечеринок.

9. LED-свечи

Создают уют без риска пожара, однако свет от них не такой уж и яркий. Сгруппируйте несколько LED-свечей разного размера на одном столе или полке. Это создаст динамичный вид. Используйте подносы, веточки ели, шишки, сухие цветы.

Pinterest

10. Огоньки в стеклянной таре

Pinterest

Превратите свой восторг коллекционировать банки для закруток или пустые бутылки в полезную вещь. Наполните прозрачную банку гирляндой с небольшими LED-лампочками. Добавьте к гирлянде природные элементы, такие как сосновые шишки, сухие цветы или листья. Это создать естественный вид и добавить текстуру.

Идеи для расположения:

На столах: разместите несколько стеклянных емкостей с гирляндами на праздничном столе.

На полках используйте стеклянные банки с гирляндами в качестве декоративных элементов на полках или стеллажах.

На окнах поставьте стеклянные емкости на подоконнике, чтобы создать уютную атмосферу с внешним освещением.

Не бойтесь экспериментировать с цветами, текстурами и формами — это позволит создать уникальный стиль, который отразит вашу индивидуальность и принесет радость вам и вашим близким.

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