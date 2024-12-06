Елки, развлечения для детей и спектакля. Как в Украине будут праздновать Николая и куда можно сходить
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Праздничный период начинается уже в пятницу
В этом году святой Николай приходит чуть раньше и по новоюлианскому церковному календарю — 6 декабря. Даже в самые темные времена детям нужен праздник, поэтому "Телеграф" собрал главные праздничные события страны, которые состоятся на День святого Николая и ближайшие выходные, 7-8 декабря.
Главная елка страны
Главная елка страны уже установлена на Софийской площади в Киеве, сейчас ее украшают. Традиционно на день святого Николая состоится ее открытие с воспламенением огней, она будет радовать киевлян до 10 января.
Елка имеет белый цвет, символизирующий белое полотно, жизнь из чистого листа. Дерево будет украшено небесно-голубыми гирляндами, а также серебристыми и белыми игрушками.
Однако из-за войны особой церемонии 6 декабря не планируется. Также киевские власти решили отказаться от традиционных рождественских и новогодних мероприятий, концертов и народных гуляний.
Кроме Софийской площади традиционной рождественской елкой можно полюбоваться в парке Тараса Шевченко.
Зимняя страна
На ВДНХ (метро Выставочный центр) продолжается "Зимняя Страна", где гостям обещают подарить настоящее чудо. Территорию ВДНХ традиционно заполонят сказочные персонажи и уже давно понравившиеся всеми снеговики Няша, Добряк, Умник, Лакомка, Затейник, Озорник и Сяйва.
Будут работать следующие локации: каток площадью 2500 кв. м, рождественская ярмарка, "Оранжерея чар", Венецианская карусель, колесо обозрения, Альпийская горка, "Резиденция Санты", "Рождественская фабрика грез", Animal Park, "Планета бабочек", Музей науки, различные аттракционы и т.д.
На центральной площади у елки будет проходить праздничная анимационная программа со снеговиками и сказочными героями в главных ролях. Шоу будет проходить ежечасно с 12:00 до 18:00.
В пятницу, субботу и воскресенье на ВДНХ состоится спектакль "Резидентцы Санты":
"Встречайте новую интерактивную программу, которая состоит из игр, веселых активностей с эльфами и незабываемой встречи с самим Сантой. Ваши дети имеют уникальную возможность доверить свои мечты волшебным письмам, сделать яркие фото на память и получить особые подарки", — говорится в описании события.
Резиденция святого Николая
Резиденция Святого Николая открылась 1 декабря в Киево-Печерской Лавре. Посетить сказочное пространство можно до 25 декабря. Резиденция будет работать по субботам и воскресеньям, а также 5, 6 и 19 декабря с 12:00 до 16:00. Посещение в указанные дни происходит в порядке живой очереди, в другие – под заказ.
Кроме того, 14, 15, 19 и 21 декабря здесь будут проходить мастер-классы для юных посетителей Управления культуры Бахмутского городского совета совместно с Бахмутским народным Домом.
Праздничная ярмарка в Музее Гончара
В Киеве в музее Ивана Гончара 7-8 декабря состоится праздничная ярмарка, где соберутся полсотни народных мастеров со всей Украины, чтобы подарить рождественское настроение и множество уникальных изделий.
На ярмарке можно найти все для Рождества: от соломенных дедушек, "пауков" и ангелов до душистых свечей, гончарной посуды, украшений и изысканной одежды.
Поисковая операция "Святой Николай"
В Национальной филармонии Украины в Киеве устроят квест, объединяющий украинские и европейские традиции празднования рождественских праздников малышами.
"Будем помогать Ангелу и кролику Филармону выполнить все добрые дела, чтобы Николай нашел путь ко всем послушным малышам, которые посетят Филармонию в этот праздничный день. Маленькие меломаны побывают на различных локациях: в фойе, зрительном зале, на сцене и многих других интересных .Выполняя творческие задачи они смогут отремонтировать "Волшебный шар добрых дел", — говорится в описании события.
Львов. Резиденции святого Николая
Во Львове будут работать 16 резиденций святого Николая, среди них такие локации:
- Домик Николая в Шевченковской роще;
- Гостиная у Святого Николая в музее "Львов Древний", что на улице Краковской;
- резиденция Святого Николая в Патриаршем доме;
- В Парке культуры;
- Сказочный домик Святого Николая в Домажире;
- Усадьба Святого Николая в Митрополичьих садах.
Первая за три года елка в Черновцах
В Черновцах на Соборной площади после двухлетней паузы решили установить новогоднюю елку. Дерево зажгут ко Дню святого Николая.
Украсят новогоднее дерево 3-D гирляндами, будут работать с материалами, закупившими еще в 2021 году. Бюджетные средства для установки елки использовать не будут. В центре будет установлена новая дизайнерская фотозона в скандинавском стиле.
Николая на колесах в Чернигове
В Чернигове 6 декабря "Николаи на колесах" с утра будут приветствовать людей в троллейбусах, раздавать пассажирам вкусности, передает "Общественное". На каких именно маршрутах — не объявляют, потому что "Николай сам будет выбирать тот или иной троллейбус".
После этого Николая на колесах разъедутся по разным микрорайонам города, где состоятся театрализованные действа. Также военные по оперативному командованию "Север" в костюмах Святого Николая будут приветствовать детей погибших бойцов, а в двух торговых центрах города будут проводить акцию "Теплая ладошка".
Днепр. Резиденции святого Николая в парках
В Днепр Святой Николай и его друзья приглашают детей на встречу в парках города. С 6 по 7 декабря в городе начнут действовать праздничные резиденции – локации, где детей будут встречать сказочные герои и персонажи.
На локациях можно сделать фото и видео, передать Святому Николаю письмо, рассказать стихотворение или спеть песню. Будут работать следующие резиденции:
6 декабря:
- 16:00 Парк им.Т.Г. Шевченко
- 17:00 Успенская площадь
- 18:00 Сквер Западный
7 декабря:
- 16:00 Сквер Прибрежный
- 17:00 Парк им. Писаржевского и парк Зеленый Гай
- 18:00 Сквер Металлургов
Одесса
В Одессе по улице Дерибасовской 6 декабря откроется рождественская елка. 20-метровое дерево, 9 метров в ширину, украсят в традиционном украинском стиле с использованием сине-желтой символики и элементов украинского орнамента.
Верхушку елки увенчает большая рождественская звезда. Планируется также создание нескольких фотозон рядом.
Масштабных празднований не будет, но в образовательных заведениях организуют уютные фотозоны, мастер-классы и прочие развлекательные локации.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что продажа новогодних елок уже началась в Киеве. Официальные елочные ярмарки, которые будут открывать постепенно, будут работать до 31 декабря.