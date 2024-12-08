Вогники, LED-олені і ялинки. 10 способів перетворити різдвяний декор на альтернативне освітлення
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Збираємо кілька елементів декору, які можуть стати освітленням на випадок відключень
Цього року українці святкуватимуть Різдво трохи раніше, і знову це відбувається в умовах аварійних відключень світла. Проте, щоб створювати світло та новорічний настрій не завжди потрібні електрика та великий бюджет. Достатньо надихнутися декоративними ідеями з Pinterest і обрати прикраси на батарейках чи з USB-виходами.
"Телеграф" зібрав 10 ідей для декорування оселі до Різдва, які можна використовувати як аварійне освітлення у разі блекаутів.
1.Штора-гірлянда
Святкова гірлянда-штора працює як від батарейок, так і від USB, і ви зможете легко під'єднати її до павербанка.
Як елемент новорічного декору має перевагу у тому, що створює неймовірну святкову атмосферу. Зазвичай можна вибрати режим світіння (від звичайних вогників теплого золотого/холодного білого кольору до зображення Санта Клауса, який мчить на оленях, та прапора України) та керувати ним з пульту чи мобільного додатка.
Як почепити: зазвичай у комплекті йдуть гачки-кріплення, що чіпляються на верх штори.
2.LED-дерево
Дерево-гірлянда додає затишок в оселі і новорічний настрій, його можна використовувати замість звичайної ялинки. Таке дерево навіть можна ставити у дворі, якщо у вас своя територія, воно витримує дощ, сніг і вологу.
Нас воно цікавить, бо крім нашого настрою, освітлює ще й кімнату.
3.Вінок на стіну
Вінок на стіні з вогниками — це універсальний елемент декору, який можна адаптувати до будь-якого свята чи сезону. Додайте живі або штучні квіти, щоб додати вінку свіжості та кольору.
4.Підвісні різдвяні світильники
Різдвяні світильники на батарейках з вбудованими світлодіодними лампочками ідеально підійдуть для того, щоб повісити їх на вікно. Мають вбудовані таймери, які можуть вмикати освітлення щодня в один і той же час і підтримувати його протягом 6 годин.
Існують також опції, виконані із сосни у скандинавському дизайні.
5.Ялинкова гілочка
Якщо не хочете тягнути додому ціле дерево чи це для вас задорого, зверніть увагу на такий дизайнерський хід як ялинкова чи соснова гілочка. Її можна поставити у вазу та обмотати гірляндою.
Якщо у вас багато часу і натхнення, можете повісити гілку на стіну, книжкову полицю, на карниз та оздобити її вогниками та ялинковими іграшками.
6.Гірлянда кінський хвіст
Розкладається за 2 хв і чіпляється на ялинку без особливих зусиль. Як і гірлянда-штора, може керуватися пультом та працюватиме від павербанка чи батарейок.
7.Підсвічники-будинки
Такий простий дизайнерський хід одразу надасть вашій оселі різдвяної атмосфери та затишку. Їх можна придбати у кількох варіаціях: саме як керамічний підсвічник у формі будинку, або безпечніша опція з маленькою лампочкою на батарейках, що вмикається кнопкою. Будь-яка з цих опцій не потребуватиме електрики.
8. Декоративні світлодіодні LED-олені
Якщо ви шукаєте щось оригінальне, придивіться до фігурок різдвяних оленів із санками, яких зазвичай ставлять на вулиці. Використовуйте LED-оленів для виділення певних зон у вашій домівці, наприклад, біля каміна чи на святковому столі як частину декору. Вони можуть бути чудовим акцентом під час святкових обідів або вечірок.
9. LED-свічки
Створюють затишок без ризику пожежі, однак світло від них не таке вже і яскраве. Згрупуйте кілька LED-свічок різного розміру на одному столі або полиці. Це створить динамічний вигляд. Використовуйте таці, гілочки ялини, шишки, сухі квіти.
10. Вогники у скляній тарі
Перетворіть своє захоплення колекціонувати банки для закруток чи порожні пляшки на корисну річ. Наповніть прозору банку гірляндою з маленькими LED-лампочками. Додайте до гірлянди природні елементи, такі як соснові шишки, сухі квіти або листя. Це створити природний вигляд та додати текстури.
Ідеї для розташування:
- На столах: розмістіть кілька скляних місткостей з гірляндами на святковому столі.
- На полицях: використовуйте скляні банки з гірляндами як декоративні елементи на полицях або стелажах.
- На вікнах: поставте скляні місткості на підвіконні, щоб створити затишну атмосферу із зовнішнім освітленням.
Не бійтеся експериментувати з кольорами, текстурами та формами — це дозволить вам створити унікальний стиль, який відобразить вашу індивідуальність і принесе радість вам та вашим близьким.
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