Вогники, LED-олені і ялинки. 10 способів перетворити різдвяний декор на альтернативне освітлення

Збираємо кілька елементів декору, які можуть стати освітленням на випадок відключень

Цього року українці святкуватимуть Різдво трохи раніше, і знову це відбувається в умовах аварійних відключень світла. Проте, щоб створювати світло та новорічний настрій не завжди потрібні електрика та великий бюджет. Достатньо надихнутися декоративними ідеями з Pinterest і обрати прикраси на батарейках чи з USB-виходами.

"Телеграф" зібрав 10 ідей для декорування оселі до Різдва, які можна використовувати як аварійне освітлення у разі блекаутів.

1.Штора-гірлянда

Pinterest

Святкова гірлянда-штора працює як від батарейок, так і від USB, і ви зможете легко під'єднати її до павербанка.

Як елемент новорічного декору має перевагу у тому, що створює неймовірну святкову атмосферу. Зазвичай можна вибрати режим світіння (від звичайних вогників теплого золотого/холодного білого кольору до зображення Санта Клауса, який мчить на оленях, та прапора України) та керувати ним з пульту чи мобільного додатка.

Як почепити: зазвичай у комплекті йдуть гачки-кріплення, що чіпляються на верх штори.

2.LED-дерево

Jysk

Дерево-гірлянда додає затишок в оселі і новорічний настрій, його можна використовувати замість звичайної ялинки. Таке дерево навіть можна ставити у дворі, якщо у вас своя територія, воно витримує дощ, сніг і вологу.

Нас воно цікавить, бо крім нашого настрою, освітлює ще й кімнату.

3.Вінок на стіну

Вінок на стіні з вогниками — це універсальний елемент декору, який можна адаптувати до будь-якого свята чи сезону. Додайте живі або штучні квіти, щоб додати вінку свіжості та кольору.

Pinterest

4.Підвісні різдвяні світильники

IKEA

Різдвяні світильники на батарейках з вбудованими світлодіодними лампочками ідеально підійдуть для того, щоб повісити їх на вікно. Мають вбудовані таймери, які можуть вмикати освітлення щодня в один і той же час і підтримувати його протягом 6 годин.

Існують також опції, виконані із сосни у скандинавському дизайні.

IKEA

5.Ялинкова гілочка

Pinterest

Якщо не хочете тягнути додому ціле дерево чи це для вас задорого, зверніть увагу на такий дизайнерський хід як ялинкова чи соснова гілочка. Її можна поставити у вазу та обмотати гірляндою.

Якщо у вас багато часу і натхнення, можете повісити гілку на стіну, книжкову полицю, на карниз та оздобити її вогниками та ялинковими іграшками.

Pinterest

6.Гірлянда кінський хвіст

Розкладається за 2 хв і чіпляється на ялинку без особливих зусиль. Як і гірлянда-штора, може керуватися пультом та працюватиме від павербанка чи батарейок.

7.Підсвічники-будинки

Такий простий дизайнерський хід одразу надасть вашій оселі різдвяної атмосфери та затишку. Їх можна придбати у кількох варіаціях: саме як керамічний підсвічник у формі будинку, або безпечніша опція з маленькою лампочкою на батарейках, що вмикається кнопкою. Будь-яка з цих опцій не потребуватиме електрики.

8. Декоративні світлодіодні LED-олені

Якщо ви шукаєте щось оригінальне, придивіться до фігурок різдвяних оленів із санками, яких зазвичай ставлять на вулиці. Використовуйте LED-оленів для виділення певних зон у вашій домівці, наприклад, біля каміна чи на святковому столі як частину декору. Вони можуть бути чудовим акцентом під час святкових обідів або вечірок.

9. LED-свічки

Створюють затишок без ризику пожежі, однак світло від них не таке вже і яскраве. Згрупуйте кілька LED-свічок різного розміру на одному столі або полиці. Це створить динамічний вигляд. Використовуйте таці, гілочки ялини, шишки, сухі квіти.

Pinterest

10. Вогники у скляній тарі

Pinterest

Перетворіть своє захоплення колекціонувати банки для закруток чи порожні пляшки на корисну річ. Наповніть прозору банку гірляндою з маленькими LED-лампочками. Додайте до гірлянди природні елементи, такі як соснові шишки, сухі квіти або листя. Це створити природний вигляд та додати текстури.

Ідеї ​​для розташування:

На столах: розмістіть кілька скляних місткостей з гірляндами на святковому столі.

На полицях: використовуйте скляні банки з гірляндами як декоративні елементи на полицях або стелажах.

На вікнах: поставте скляні місткості на підвіконні, щоб створити затишну атмосферу із зовнішнім освітленням.

Не бійтеся експериментувати з кольорами, текстурами та формами — це дозволить вам створити унікальний стиль, який відобразить вашу індивідуальність і принесе радість вам та вашим близьким.

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