На тыловых закупках удалось сэкономить хорошую сумму: Минобороны поделилось результатами реформы

МОУ поделились результатами года изменений в оборонных закупках

Государственный оператор тыла, закупочное агентство Министерства обороны, за год привлек к сотрудничеству 45 новых компаний для обеспечения нелетальных потребностей Вооруженных Сил. Речь об одежде, питании, топливе, медицинском обеспечении и т.д.

Общая потребность в сумме 92 млрд.грн была полностью покрыта 700 контрактами, заключенными на 75 млрд. грн. Благодаря конкурентным процедурам удалось сэкономить 17 млрд. грн, перенаправленных на дополнительные нужды.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время презентации ДОТ "Год реформы оборонных закупок", сообщает "Телеграф".

— За год работы обеспечена прозрачная конкуренция для поставщиков. ВТО привлек 45 новых компаний для обеспечения нелетальных потребностей армии. Благодаря прогнозированию заказов, поставщики могут лучше формировать мощности, а военные — быть уверенными в надежности тыла. В следующем году продолжим совершенствовать систему обеспечения, ориентируясь на реальные нужды военных, – сказал Умеров.

Как добавил глава Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов, сейчас проводится реформа системы обеспечения ВСУ, чтобы закупки максимально отвечали потребностям, а государство не только экономило и контрактовало, но и проверяло соответствие приобретенных товаров требованиям. И чтобы каждый военный мог сказать: "Это именно то, что нам нужно".

ДОТ также сделал шаги по совершенствованию пищевого обеспечения. Благодаря новым пилотным проектам теперь военнослужащие имеют доступ к более адаптированным рационам: халяльным, кошерным и веганским.

Но не только питание претерпело изменения. В этом году в армию поступили новые женские бронежилеты и форма, которая стала важным шагом по интеграции женщин в ВСУ.

— Сейчас вся документация ведется онлайн, что обеспечивает прозрачность и доступность аудита. Было ликвидировано более 30 тысяч бумажных документов в неделю, что значительно уменьшило бюрократическую нагрузку, отмечает глава Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов.

По его словам, ДОТ внедрили сервис SLA (Service Level Agreement), позволяющий в режиме реального времени отслеживать исполнение обязательств поставщиков. Это аналитическая платформа, базирующаяся на тщательно ведущихся данных из IT-систем. Если поставщик не выполняет свои обязательства, к нему оперативно используются меры воздействия.

– Как мы и обещали, у нас создан черный список поставщиков, к которым будут применены ограничительные меры, – говорит Арсен Жумадилов в комментарии "Телеграфу"

Наибольшими вызовами для ДОТ остаются поставки одежды и горючего, ведь часто возникают перебои из-за зависимости от локальных производителей и проблемы с энергоснабжением.

Как сообщил журналистам Арсен Жумадилов, Государственный оператор тыла стали первыми среди публичных заказчиков, установивших требование о локализации производства. На сегодняшний день все компании, поставляющие нелетальные ресурсы для армии, — местные производители.

Кроме того, ДОТ запустили ретортовую кампанию по трудоустройству и профориентации ветеранов войны. За три недели работы этой программы было получено 236 заявок от ветеранов и ветеранок, однако сбор продолжается еще неделю. Несколько ветеранов уже трудоустроены в команде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что волонтер и основатель "Victory Drones" Мария Берлинская оказалась в центре скандала из-за публикации о Министерстве обороны Украины и Рустеме Умерове.