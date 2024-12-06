Минобороны уволит руководителя академии Сагайдачного после скандала с курсантами

Ситуацию расследовала Временная следственная комиссия Верховной Рады

Минобороны решило уволить с занимаемой должности начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Такое решение в министерстве приняли из-за разразившегося в учебном заведении громкого скандала.

Курсанты жаловались на физическое насилие, буллинг и дискриминацию по половому признаку. Об уходе руководителя академии сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству, пишет "Общественное".

"Что касается Ткачука — решение по нему уже принято. Он в кратчайшие сроки будет уволен", — подчеркнул замминистра обороны.

Проблемы в академии накапливались давно. Курсанты жаловались на отсутствие лекарств в медпункте и плохое питание. Руководство заставляло студентов сбрасываться на "ротную кассу" — из этих денег покупали канцтовары, бумагу и моющие средства. Выход за пределы заведения разрешали только тогда, когда за курсантами приезжали родители или жена.

Ситуация обострилась после того, как 21-летний курсант Александр Попович, который дал показания Временной следственной комиссии парламента. После этого начальник курса объявил о проведении служебного расследования по курсанту. В конце концов Попович был отчислен из академии якобы за неисполнение приказа. Материалы дела о неповиновении передали в ДБР.

Курсант подал иск в суд на учебное заведение. По информации СМИ, ему также угрожали отправлением "на ноль".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что преподаватель академии Сухопутных войск "поливал" курсантов нецензурной бранью. Об этом сообщила нардеп Юлия Яцик, входящая в парламентскую временную следственную комиссию по защите прав военнослужащих.