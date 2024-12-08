Тривога у Києві та вибухи: росіяни атакували Україну, що відомо про удар

Дрони кружляли над областю і змінювали напрямок

У ніч на 8 грудня на Київ та Київську область було здійснено чергову атаку "шахедів". Місцеві могли чути звуки вибухів – це була робота ППО.

Інформація про це була опублікована в пабліках у соцмережах, а також у моніторингових Telegram-каналах. Зазначається, що загроза БПЛА була ще з 11 години вечора 7 грудня.

Згідно з прогнозами, на той час мала розпочатися масована атака дронами. Незабаром з’явилася інформація, що "шахеди" летять у бік міст.

Ближче до півночі було повідомлено, що російський дрон залітає до Голосіївського району столиці.

Також БПЛА фіксували над Бучею, Ірпенем, у районі Фастова. Наголошується також, що дрони кружляли, в тому числі над Житомирською областю, а потім різко змінювали напрямок на Київську і далі навпаки.

Повітряну тривогу тієї ночі також оголошували в Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 листопада росіяни в черговий раз атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння ворожого БПЛА у Дніпровському районі було пошкоджено будівлю дитячої поліклініки.