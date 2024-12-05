Разоблачала испанскую виллу Порошенко и "гонялась" за Ляшко на велосипеде: как до политики выглядела Василевская-Смаглюк

Нардепка на протяжении 15 лет работала журналисткой

Ольга Василевская-Смаглюк является народной депутатом от партии "Слуга народа", которая попадала в скандал из-за выдачи гуманитарной помощи. До похода в политику женщина долгое время работала в журналистике.

Какой была деятельность Василевской-Смаглюк в роли журналистки, и чем она запомнилась — знает "Телеграф".

Ольга Василевская-Смаглюк до политики

Ольга Василевская родилась в Староконстантинове в Хмельницкой области. Училась на журналиста в Киевском международном университете, а также на бухгалтера в Национальной академии статистики, учета и аудита.

Василевская начала реализовываться в профессии еще во время учебы. Так, на первом курсе стала корреспондентом всеукраинской газеты "День", в которой писала о социально-экономических проблемах. Также некоторое время работала журналисткой в интернет-изданиях "Дело" и "Главред".

Позже Василевская получила работу специального корреспондента на "1+1". Также была журналисткой-расследовательницей на этом телеканале: занималась разоблачением коррупции в политике и экономике. Работала на "плюсах" 8 лет, а в целом посвятила журналистике 15 лет.

Впоследствии проводила расследование по поводу виллы тогдашнего президента Петра Порошенко в Испании. Василевская рассказывала, что политик имел там неанонсированный отпуск. Выяснилось, что рядом с имением Порошенко имеет виллу российский диктатор Владимир Путин. Впоследствии Порошенко звонил журналистке и опроверг эту информацию.

Фото из фейсбука Ольги Василевской-Смаглюк

В 2019 году журналисты "ТСН" выпустили сюжет о настроениях в избирательных штабах кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Журналисты раскрыли номер телефона нардепа Олега Ляшко. Он сказал, что "идиотка из плюсов" распространила его номер, и из-за этого его беспокоят разные незнакомцы.

Выяснилось, что номер "слила" Василевска-Смаглюк. Она требовала извиниться за "идиотку" и угрожала обнародованием любовной переписки Ляшко. Также есть фотография, на которой журналистка берет в интервью у политика, когда он едет в парламент на велосипеде.

Фото: Mysh Mark

Интересно, что Василевской принадлежат корпоративные права в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Также она была одним из соучредителей иностранного предприятия "1+1 продакшн".

Фото из фейсбука Ольги Василевской-Смаглюк

Фото из фейсбука Ольги Василевской-Смаглюк

А в 2019 году Василевская пошла в политику. Она стала народной депутатом от партии "Слуга народа" и вошла в Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике. Также она вышла замуж за сотрудника Государственной налоговой службы Игоря Смаглюка, который сейчас защищает Украину от врага.

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