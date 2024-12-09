Прожили в браке 50 лет: как выглядит и что известно о муже покойной Нины Матвиенко

Художник расстался с певицей в 2021 году

Народная артистка Украины Нина Матвиенко часто появлялась на публичных мероприятиях, давала интервью журналистам, выступала по телевидению. Но о личной жизни она редко говорила.

"Телеграф" расскажет о муже народной артистки Украины, и чем он занимается.

Петр Гончар – что известно

Петр Гончар родился в 1949 году в Черкасской области. Учился в художественной школе и Киевском государственном художественном институте. Мужчина некоторое время работал на комбинате монументально-декоративного искусства. Показывал свои работы на выставках станковой живописи в Украине и за границей.

Гончар работает в нишах монументально-декоративного искусства и живописи. Участвовал в выставках "Живописная Украина", "Диалог через веки", "Рождество", "Пасха", "Возрождение", "У яблони". В 1992 году мужчина вошел в Национальный союз художников Украины. А уже год спустя он основал культурно-образовательный центр "Музей Ивана Гончара" в честь своего отца, известного художника и скульптора.

Фото: Громадський простір

Впоследствии Гончар учился в Киевском национальном университете культуры и искусств. Художник расписывал Михайловский Златоверхий собор, Софиевскую колокольню, Успенский собор.

Фото: Ресурный центр ГУРТ

Гончар в течение 2 лет входил в Комитет Национальной премии имени Шевченко. В 2009 году стал заслуженным деятелем искусств Украины.

Брак с Ниной Матвиенко

Петр Гончар женился на Нине Матвиенко в 1971 году. Через 2 года у них появился сын Иван, а затем и Андрей. А в 1981 году Матвиенко родила дочь Антонину.

Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Иоанн стал священником, сейчас служит в церкви Ивана Богослова ПЦУ в Нежине. Андрей занимается иконописью и рисует картины. Одной из известнейших его работ является изображение фольклорного героя "Казак Мамай". В то время как Антонина Матвиенко стала известной певицей, периодически ездит с концертами по украинским городам и появляется на телевидении.

Фото из инстаграма Тони Матвиенко

В 2021 году Петр Гончар разошелся с Ниной Матвиенко после 50 лет брака. Певица рассказывала в интервью, что попросила мужа уйти.

"Я попросила покинуть меня. Это взвешенное решение. Он считал, что у него еще есть своя жизнь, которую он выбрал. Здесь не было ни скандала, ничего. Здесь было понимание… Я сказала: "Иди, живи себе на даче, занимайся своими делами, рисуй", — поделилась женщина.

Фото из инстаграма Тони Матвиенко

Также исполнительница поделилась, что она не страдала из-за развода. Зато отметила, что большую часть жизни семья жила на ее зарплату

"У меня уже нет по этому поводу боли. Я почти всю жизнь была как муж, обеспечивала семью, а для чего это на старость? У него никогда не было денег, мы жили за одну мою зарплату до 60 лет", — поделилась Матвиенко.

Фото из инстаграма Тони Матвиенко

В то же время художник признался, что часто ревновал артистку, ведь у нее было много поклонников. Также Гончар утвердил, что он инициировал развод на эмоциях. Впоследствии он извинился за такое решение и возобновил общение с Матвиенко.

"Когда все было сделано – дети есть, выросли, появились внуки, есть где жить, за что жить, я принял такое решение. Она это поняла. Я просто эгоистически это сделал, конечно, эгоистично. Я просил прощения. Первые годы мы, может, конфликтовали на этом уровне, а потом смирились и общались", — рассказал художник.

Также известно, что после смерти певицы Гончар вернулся в их дом. Сейчас он живет с дочерью Тоней Матвиенко, зятем Арсеном Мирзояном и внучкой Ниной.

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