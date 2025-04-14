Никакого секса и веселья: что категорически запрещено в период Страстной седмицы, которая начинается 14 апреля

Неделя перед Пасхой очень важна для верующих, нужно придерживаться некоторых запретов

В понедельник, 14 апреля, начинается Страстная седмица — неделя перед светлым праздником Воскресения Христового, которое отмечается в этом году 20 апреля. Каждый из дней Страстной седмицы имеет название Великий и имеет свое значение, в этот период верующие особенно много молятся и придерживают некоторых строгих запретов.

"Телеграф" расскажет, что нужно знать о Страстной седмице перед Пасхой и каких запретов нужно придерживаться этот период.

Традиции и значение Страстной седмицы

Страстная седмица — это седьмая неделя Великого пасхального поста, который закончится как раз на Пасху 20 апреля. В этот период верующие готовятся праздновать большой праздник — Воскресение Христово. Люди придерживаются строгого поста, ходят на богослужения и придерживаются некоторых запретов.

Особенным днем Страстной седмицы является Чистый четверг (в этом году 17 апреля). В этот день хозяйки пекут паски, делают крашенки и готовят корзины к походу в храм. Также в этот день принято убирать в доме перед праздником.

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Страстная пятница — день когда, согласно Библии, распяли Иисуса Христа. Это день большого траура и посвящен он воспоминанию страданий Спасителя. Из алтаря выносят плащаницу, изображение Христа, лежащего во гробе, а верующие преклоняются к ней.

В Великую субботу верующие в своих молитвах вспоминают погребение Христа и его победу над смертью. Вечером этого дня в храмах проводятся Святые литургии, объявляется благая весть о Христовом Воскресении. Также вечером заканчивается Великий пост и верующие святят в храмах свои пасхальные корзины. А уже в воскресенье, 20 апреля, празднуется большой праздник — Пасха.

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Что нельзя делать в период Страстной седмицы?

Нужно придерживаться поста — запрещено есть мясо, молочку, рыбу, яйца.

Нельзя веселиться, танцевать, петь, устраивать вечеринки, празднования.

Грешно удовлетворять интимные и сексуальные желания.

Нельзя отказывать в помощи ближним, если к вам обратились.

Запрещено ссориться и сердиться, врать, завидовать, ругаться.

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