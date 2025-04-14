Уже не так смелые? Любители российской музыки с Контрактовой площади записали видео

Полиция уже начала расследование

Парні, слушавшие российскую музыку в Киеве после атаки России на Сумы, признали свою вину и извинились. Юноши оправдали свое поведение алкогольным опьянением.

Видео публичных извинений уже появилось в сети. Личности юношей полиция установила и уже составила на них административные протоколы.

"Я на Контрактовой площади 13 апреля слушал российскую музыку. Девушка подошла и сделала замечания, но мы не отреагировали. Извиняюсь за свое поведение перед украинским народом", — сказал один из юношей.

Остальные два парня сделали похожие заявления — признали свою вину и извинились. Однако полиция возбудила против них дело по статьям "Мелкое хулиганство" и "Распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде".

По данным следствия, нарушителями оказались двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевщины. Свои действия они объясняют тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

Также правоохранители отметили, что родителей юношей тоже привлекут к ответственности за невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, что 13 апреля в Киеве группа юношей громко слушала российскую музыку, на замечания прохожих не реагировала. Некоторые юноши даже смеялись над этим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинских учебниках написали историю вторжения России и это вызвало скандал.