С эпилепсией не мобилизуют? Как подтвердить диагноз и получить отсрочку

Важно пройти военно-врачебную комиссию

Получить отсрочку или быть исключенными из воинского учета могут мужчины, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. В частности, мобилизации не подлежат граждане с определенными заболеваниями нервной системы.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определен перечень граждан, не подлежащих призыву. К таким заболеваниям относятся:

эпилепсия: призывники с частыми эпилептическими приступами или выраженными психическими расстройствами имеют право на отсрочку от призыва;

воспалительные заболевания центральной нервной системы — прогрессивные заболевания со значительными нарушениями функций, такие как менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепные и внутриспинномозговые абсцессы .

. прогрессирующие заболевания нервной системы – системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой).

заболевания периферической нервной системы: болезни со значительными нарушениями быстро прогрессирующих функций.

Для получения отсрочки или исключения из воинского учета по состоянию здоровья необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Военнообязанный должен пройти осмотр врачей разных специальностей, в частности, хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога и дерматолога. При необходимости могут быть привлечены и другие специалисты.

Если у вас есть заболевания или какие-либо жалобы на здоровье, необходимо подготовить и предоставить ВВК медицинскую карту, результаты обследований, анализов и другие документы, подтверждающие наличие недугов.

На основании проведенного досмотра и предоставленных документов ВВК принимает решение о пригодности к военной службе. Возможные варианты выводов:

Временная непригодность — человек признается временно непригодным к службе с необходимостью повторного осмотра через определенный период (обычно 6-12 месяцев).

Полная непригодность с исключением из воинского учета: в случае серьезных заболеваний, препятствующих прохождению службы, лицо признается непригодным и исключается из учета.

Следует отметить, что окончательное решение о пригодности к службе принимается на основании заключения ВВК. Поэтому важно своевременно проходить медицинские осмотры и предоставлять необходимые документы для обоснования своего состояния здоровья.

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