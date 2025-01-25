ВВК для ограниченно годных: у Зеленского анонсировали продление сроков перепрохождения

Более миллиона человек до 4 февраля пропустить через ВВК совершенно нереально

В Украине планируется продлить сроки перепрохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) для граждан, ранее признанных "ограниченно годными" для службы в ВСУ. В правительстве есть понимание, что до 4 февраля 2025 года, как установлено законодательством, перепройти ВЛК все не успеют.

Об этом сообщила в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук. Она отметила, что большинство из тех, кто признан "ограниченно годным", ВВК все еще не прошли по той или иной причине.

"Касательно ограниченно годных есть проблема: по закону все ограниченно годные должны повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года включительно. Иначе штрафы и другие юридические неприятности. На сегодняшний день большинство из них (более 1 миллиона человек!) еще не прошли соответствующие медосмотры. В том числе потому, что не получали вызовов на ВЛК, или не могут их получить в ТЦК (потому что там очереди)" – отметила она.

Верещук добавила, что более миллиона человек до 4 февраля пропустить через ВВК совершенно нереально. Потому сроки перепрохождения будут продолжаться, а в нормативные документы внесут некоторые изменения.

"Потом (не сейчас) будем разбираться, как так случилось и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса. Во-первых, вместе с депутатами работаем над внесением законодательных изменений, чтобы продлить срок для повторного медосмотра ограниченно годными. Во-вторых, работаем над нормативными изменениями, чтобы пока не применять штрафы. В-третьих, Минобороны и Минздрав срочно обеспечивают надлежащие графики работы ВВК, чтобы своевременно обработать всех ограниченно годных, а также обеспечивают соответствующие вызовы людей на ВВК… так будет конструктивно, но все ограниченно годные должны пройти повторный медосмотр, как того требует закон", – резюмировала она.

Напомним, что военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный к службе в военное время", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Если этого не сделать, статус в мобильном приложении "Резерв+" останется без изменений. Невыполнение этой обязанности может привести к штрафным санкциям. Впрочем, эти нововведения не касаются всех категорий украинцев.