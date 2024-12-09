Из Лондона до Нью-Йорка за час: Европу и Америку ходят соединить туннелем за невероятную сумму (фото)

Разработки в области технологии вакуумных трубок сделали эту концепцию более жизнеспособной

В мире снова задумались над созданием "Трансатлантического туннеля", который соединил бы Америку и Европу. Теперь уже появилась веская причина для создания такого мегапроекта, но его цена может составить около 20 триллионов долларов.

Об этом пишет Newsweek. Издание отмечает, что сама идея создания такого туннеля существует уже довольно долгое время, однако вопросы масштаба, стоимости и полезности долгое время сдерживали любые реалистичные разработки.

Предполагается, что туннель будет проходить от Лондона до Нью-Йорка, а поскольку два мировых города находятся на расстоянии более 3000 миль друг от друга, строительство займет несколько лет. К примеру: туннель под Ла-Маншем, соединяющий Англию и Францию, возводился шесть лет.

В настоящий момент оценки стоимости такой мегастройки достигли уже 15,5 триллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 19,8 триллиона долларов.

Визуализация туннеля (Ricardo Broch)

"Разработки в области технологии вакуумных трубок сделали эту концепцию более жизнеспособной. Создав вакуум внутри туннеля и используя герметичные транспортные средства, поезда, проходящие по конструкции, теоретически могли бы развивать скорость более 3000 миль в час, что позволило бы сократить поездку между Лондоном и Нью-Йорком до часа (сейчас полет между этими городами занимает около 8 часов). Эту конструкцию, которая стала новым направлением в индийском транспорте, иногда называют "hyperloop", — говорится в материале.

Для справки: "Hyperloop" — поезда, движущиеся в вакууме, были популяризированы Илоном Маском, который написал статью в 2013 году, в которой предложил отправлять капсулы через вакуумную среду для уменьшения сопротивления воздуха. Испытания технологии проводятся в Индии и Китае.

Как отмечают журналисты, сокращение межконтинентального путешествия до нескольких минут означает, что впервые трансатлантический туннель оправдывает высокую цену, связанную с подводным строительством, поскольку он станет значительно более эффективным и экологически чистым, чем полеты. Однако до сих пор нет установленного проекта туннеля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине посреди войны построят грандиозный курорт за $1,5 млрд.