"Вызывает восхищение": в Украине посреди войны построят грандиозный курорт за $1,5 млрд (фото, карта)

На территории планируют построить 41 лыжную трассу

Группа ОККО во время войны начала строительство масштабного всесезонного курорта в Карпатах. Реализация проекта составит 15 лет, а вложат в него полтора миллиарда долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец ОККО Виталий Антонов. Располагаться новый конкурент "Буковеля" под названием GORO Mountain Resort будет во Львовской области у подножия горного массива Высокий Верх на высоте 650 м над уровнем моря, вблизи деревень, входящих в Славскую ОТГ.

Общая площадь GORO Mountain Resort будет составлять около 1200 га, из которых 360 га запланировано для горной и лыжной инфраструктуры, а более 800 га – для развития гостиничных, коммерческих и рекреационных объектов.

На территории планируют построить 41 лыжную трассу длиной 75 км с 342 га заснежения, 17,5 км подъемников, из которых две гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, а также Welcome- и Mountain-центры.

Как отметил Антонов, одна из этих гондольных канатных дорог будет самой длинной в Украине — 2,8 км. Рекордсменкой хотят сделать и одну из лыжных трасс — 3,8 км.

Также планируется, что GORO Mountain Resort будет включать в себя 25 отелей на 5500 номеров.

По словам Антонова, строительство курорта будет разбито на очереди, а первая из них, которую планируют закончить к 2028-2029 году, уже начала строится. В неё будет входить Welcome Centre и нижняя станция гондольной канатной дороги.

"Здесь предусмотрены 10 лыжных трасс, 50 ​​га заснежения и два современных кресельных подъемника. На территории первой очереди курорта также будет построено пять гостиничных комплексов на 1100+ номеров вместе с рекреационной инфраструктурой", — рассказал владелец ОККО.

Сообщается, что общие инвестиции в GORO Mountain Resort составят 1,5 миллиарда долларов. Из этой суммы OKKO Group за счет собственных и кредитных средств планирует вложить $500 млн, еще 1 млрд хотят привлечь от других инвесторов.

"Это наши стратегические инвестиции в восстановление и будущее Украины. Мы уверены в нашей победе и развитии страны. Уверены, что GORO Mountain Resort станет магнитом не только для украинцев, но и иностранцев, будет местом не только активного отдыха, но и оздоровления и психологической реабилитации", — уверен Антонов.

Стоит отметить, что на грандиозный проект украинского бизнеса уже отреагировали и лидеры мнений. Они восхищаются патриотизмом создателей проекта и их верой в Украину и победу.

Так, например, считает экономист Михаил Кухар:

"Я давно повторяю, что тот украинский бизнес, который выжил и продержался почти три года войны, сохранив рабочие места, по определению патриотичен. Тем более, когда он строит планы развития на полтора миллиарда, слепо веря в Победу. ОККО – один из таких бизнесов", — пишет он.

А также журналистка Анна Ковальчук:

"Сама способность планировать что-либо в Украине на 15 лет вызывает во мне благоговейное восхищение", — написала она.

Основатель сети отелей Ribas Hotels Group назвал строительство данного курорта "новым этапом развития отельного бизнеса" и заявил, что каждый новый курорт, который будет строить крупный системный игрок – "это огромный рывок в развитии индустрии гостеприимства".

"Это миллионы новых туристов, которые приедут со всего мира в новые международные брендовые отели. Это десятки тысяч новых рабочих мест, которые нужны на строительстве курорта в следующие 15 лет, и еще десятки тысяч, которые будут работать на подъемниках, в отелях, ресторанах, прокатах снаряжения, магазинах и другой инфраструктуре, которая была построена в курорте и рядом. На сегодняшний день только у Буковеля есть такой системный подход с долгосрочными целями развития. GORO Mountain Resort обещает за следующие 15 лет догнать и перегнать Буковель. И это будет интересная гонка", — пишет Лупашко.

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