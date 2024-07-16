Медузы вместо туристов: грустная реальность постигла мыс Тарханкут в оккупированном Крыму (фото, видео)

Вряд ли найдется храбрец, который захочет нырнуть в воду

Когда-то популярные курорты в российской оккупации стали безлюдными и кое-где даже жуткими. Например, мыс Тарханкут в Крыму, когда-то славившийся чистейшей водой, теперь страдает от нашествия медуз.

До российской оккупации в 2014 году на этом курорте часто отдыхали поклонники "диких пляжей" и экстремалы, а дайверы имели за честь покорить глубины Тарханкута. "Телеграф" узнал, как сейчас выглядит этот курорт.

Фото и видео нашествия медуз публикуют в соцсетях. Очевидцы говорят, что купаться в воде просто невозможно. Морских животных много, и они расположены очень плотно.

В соцсетях есть фото и видео, на которых виден мыс Тарханкута в Крыму с высоты. Из-за большого количества медуз вода будто изменила цвет, став ярко-голубой.

Для справки: мыс Тарханкут находится на Тарханкутском полуострове на западе полуострова Крым. Там очень прозрачная вода, потому что рядом нет промышленности и портов. Вблизи мыса есть старинный маяк из известняка высотой 42 метра.

Мыс Тарханкут находится на западе полуострова Крым

Ранее "Телеграф" писал, что нашествие медуз зафиксировали в нескольких оккупированных курортах. Они были замечены на пустых пляжах Мариуполя Донецкой области. В разгар сезона людей там почти нет.

Много медуз в море вблизи Бердянска в Запорожской области. На опубликованных фото видна "каша" из морских животных. Их выбросило волной на берег, но никто не убрал на пляже.