Не признавал Голодомор геноцидом и трижды шел в президенты: куда исчез главный коммунист Украины Симоненко

Политик продолжает заниматься антиукраинской пропагандой

Петр Симоненко был председателем Коммунистической партии Украины более 20 лет. После запрета на эту политическую силу в 2015 году он сосредоточился на посещении различных телепрограмм, где распространял российскую пропаганду. В 2023 году Симоненко был объявлен в розыск по подозрению в поддержке войны, начатой Россией.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности пророссийского политика, чем занимался после проигрыша на выборах в Верховную Раду, и где он сейчас.

Что известно о Петре Симоненко

Симоненко родом из Донецка. Получал образование инженера-электромеханика в местном политехническом институте. Работал по специальности в проектном институте Донецка. Впоследствии Симоненко вошел в Коммунистическую партию, и с того времени началось его продвижение по карьерной лестнице.

Так Симоненко стал секретарем Ленинского Коммунистического Союза Молодежи в Донецке, а через некоторое время — и Центрального комитета этой организации. Также он являлся секретарем Мариупольского городского комитета КПУ.

Симоненко вступил в Компартию в 70-х, фото gazeta.ua

В 1991-1993 годах чиновник был заместителем генерального директора корпорации "Укруглемаш". Он координировал работу машиностроительных заводов в России и Украине.

В 1993 году Симоненко возглавил Коммунистическую партию Украины. Через год политическая сила прошла в Верховную Раду и начала заниматься распространением российских идей. Он поддерживал обращение в Сейм Польши, чтобы признать геноцидом поляков события национально-освободительной войны Украины 1942—1944 годов. Тогда Леонид Кравчук расценивал такое решение как национальное предательство.

Симоненко занимался антиукраинской деятельностью, фото из сети

Симоненко трижды баллотировался в президенты: в 1999, 2014 и 2019 годах, но неудачно. Поддерживал закон "Об основах государственной языковой политики", укреплявший статус русского языка в Украине.

Симоненко отстаивал в Верховной Раде антиукраинские идеи:

был против вступления Украины в Евросоюз и НАТО;

не признавал Голодомор как геноцид украинского народа, устроенный советской властью;

выступал за запрет национальной символики;

говорил, что крымские татары переходили на сторону нацистов во время Второй мировой войны.

Симоненко был против Украины в ЕС и НАТО, фото КПУ

В 2015 Коммунистическую партию запретили в Украине. С этого времени политик начал появляться в эфирах пророссийских каналов, где распространял месседжи российской пропаганды. Кроме того, экс-нардеп ездил в Россию, где выступал на телевидении с антиукраинской риторикой.

Где сейчас Петр Симоненко

В начале полномасштабного вторжения экс-нардеп попросил российскую власть эвакуировать его из Украины. Тогда отряд спецназа приехал в Киевскую область, где коммунист встретил оккупантов и обеспечил всем необходимым. Симоненко помогли выехать в Россию через территорию Беларуси.

В России Симоненко был назначен заместителем председателя Центрального комитета "Союза коммунистических партий – коммунистической партии советского союза". Он подчиняется российской Компартии и получает средства из Госдумы.

В октябре 2022 года на Международной встрече коммунистических и рабочих партий на Кубе Симоненко пытался оправдать захват Россией части Украины и легитимизировать псевдоформирование "ЛДНР".

Симоненко пытался оправдать войну России против Украины, фото СБУ

В апреле 2023 года на Антифашистском форуме в Минске выразил поддержку войны России против Украины. Также он оправдывал риторику Кремля о применении тактического ядерного оружия.

В 2023 году Служба безопасности Украины сообщила Симоненко подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — оправдывание войны и призывы к захвату государственной власти. В январе 2024 года СБУ объявила экс-нардепа в розыск.

Симоненко объявили подозрение — призывы к захвату госвласти, фото СБУ

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