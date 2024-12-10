В вышиванках, но с "Машей и Медведь": в украинской школе в Швейцарии возник скандал

Администрация школы не комментировала случай

В швейцарской украинской школе произошел инцидент. Во время празднования Дня святого Николая детям показали мультипликационный сериал "Маша и медведь" во время образовательного занятия.

О случае в фейсбук-группе "РОДИТЕЛИ SOS" написала мама ребенка, который учится в этой школе. "Мой сын в 4,5 посещает Украинскую школу в Швейцарии. Это занятие на 2 часа каждую субботу. Школа сертифицирована. В день Святого Николая детишек попросили прийти в вышиванках и в рамках урока им включили мультик Маша и медведь, какую-то подходящую по тематике серию", — пишет обеспокоенная женщина.

По ее словам, администрация школы не прокомментировала событие. Учитель после вопросов мамы объяснил, что выбранный материал отвечает тематике праздника и представляет информацию в доступной форме.

Комментаторы в своих мыслях разошлись: одни предложили показать учителям, что существует альтернатива российским мультикам, а другие сказали, что задумались бы о необходимости такой школы. Есть и довольно категоричные мнения: "Лицензию у них отобрать за это надо, а не материалами помогать. Если они не отличают украинскую культуру от русской, то чему они будут учить детей?".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в киевской школе возник скандал. Администрация запланировала торжественно "праздновать" 1000 дней войны.