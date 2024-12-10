У вишиванках, але з "Машою та Мєдвєдь": в українській школі в Швейцарії виник скандал

Адміністрація школи не коментувала випадок

У швейцарській українській школі стався інцидент. Під час святкування Дня святого Миколая дітям нібито показали мультиплікаційний серіал "Маша і ведмідь" під час освітнього заняття.

Про випадок у фейсбук-групі "БАТЬКИ SOS" написала мама дитини, яка вчиться у цій школі. "Мій син в 4,5 відвідує Україньску школу у Швейцарії. Це заняття на 2 години щосуботи. Школа сертифікована. В день Святого Миколая діток попросили прийти у вишиванках і в рамках уроку їм включили мультик Маша і ведмідь, якусь серію, що підходить по тематиці", — пише стурбована жінка.

За її словами, адміністрація школи не коментувала подію. Учитель після запитань мами пояснив, що обраний матеріал відповідає тематиці свята і подає інформацію в доступній формі.

Коментатори у своїх думках розійшлись: одні запропонували показати вчителям, що існує альтернатива російським мультикам, а інші сказали, що задумались би про необхідність такої школи. Є і доволі категоричні думки: "Ліцензію у них відібрати за це треба, а не матеріалами допомогати. Якщо вони не відрізняють української культури від російської, то чому вони навчатимуть дітей?".

Раніше також "Телеграф" писав про те, що у київській школі виник скандал. Адміністрація запланувала урочисто "святкувати" 1000 днів війни.