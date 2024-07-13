Стыд и ужас: дочь погибшего воина поехала в санаторий, а попала в "ад" (фото)

По бесплатной путевке семью погибшего защитника поселили в номер с нечеловеческими условиями

После скандала с детским лагерем в Испании, разгорается новый, но уже в Украине. Дочь погибшего воина отправили в оздоровительный санаторий, но, по словам девочки попала она в "ад".

Фото из санатория "Карпаты" опубликовала мама Мелании Мария Саманюк. В сети украинцы возмутились, почему с таким неуважением относятся к семьям погибших защитников Украины.

По словам Марии, ежегодно дети погибших воинов имеют право на оздоровление по государственной путевке. Но условия на фото, мягко говоря, ужасающие.

"Попали в такие условия, что Мелания плакала, что она в Аду. Помыться негде. Туалет на этаже. В худших традициях советского союза", — написала Мария.

На фото виден старый паркетный пол, доски которого местами прогнили и в комнате образовались дырки. Также в номере есть старые деревянные кровати, одна раковина и синий тазик возле нее. А окна мало того что деревянные, так еще не покрашенные и с разбитым стеклом.

Судя по геолокации, это санаторий "Карпаты" в селе Карпаты, который расположен в замке графов Шенборнов. Это бывшая резиденция и охотничий дом графов, а с 1946 года — санаторий. На сайте оздоровительного комплекса сказано, что цена за номер в сутки стартует от 1200 гривен, а на выбор есть как стандартные номера, так и люксовые. При этом туалет и душевая кабина даже в самом простом номере якобы находятся не на этаже, а непосредственно в каждой комнате. И фотографий номеров с такими ужасными условиями на сайте нет.

Украинцы в сети пришли в ужас от увиденного. Одним было стыдно за государство перед дочкой погибшего защитника, другие удивлялись тому, что в Украине еще остались и функционируют подобные места. Некоторые же попытались оправдать такие условия тем, что в Украине плохо обстоят дела с финансированием санаториев, детских домов и прочих государственных учреждений. И успокаивали тем, что есть условия и похуже.

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