Пока одни отдают жизнь на фронте, другие — живут в свое удовольствие. Мария Берлинская объяснила, как восстановить доверие в обществе

Следует установить одинаковые правила игры для всех

Во время войны с Россией нашему обществу не хватает единства. И пока сознательные защитники гибнут на фронте, другие путем оформления фиктивных справок об инвалидности получают возможность бежать из Украины или уехать на отдых за пределы государства.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтер и основательница "Victory Drones" Мария Берлинская. Она объяснила, как можно исправить такую ситуацию.

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По ее словам, разочарование ветеранов АТО/ООС года с 2016 года было вызвано тем, что они на своей земле чувствовали себя ветеранами чужой для общества войны. А после 2017 года все больше и больше.

— Тут (во время полномасштабной войны с РФ. — Ред.) та же ситуация, просто значительно большего масштаба. Одни вовлечены и отдают последнее: жизнь, здоровье, лучшее время, работают нон-стоп, а другие просто живут свою обычную жизнь в свое удовольствие. Это и создает определенное недоверие в обществе. Так быть не может, — говорит волонтерша.

Мой пообратим, моя посестра, чей-то ребенок превращается во флаг в земле, а кто-то становится прокурором-"инвалидом" и уезжает за границу. Алексей Арестович рассказал о "двух-трех неделях" и кофе в Крыму, а теперь пьет кофе в Нью-Йорке, откуда я прилетела, когда началось полномасштабное вторжение, — вспоминает Мария Берлинская.

По ее мнению, исправить ситуацию можно, установив справедливые правила игры для всех.

— Если я буду знать, что этот вызов мы разделяем все соразмерно: не только я работаю, вы — служите, а он — выезжает на курорт, а что мы меняемся. Какое-то время служу я, какое-то время — вы, потом — он. Это даст в обществе ответ на очень много вопросов и может восстановить то доверие, которое сейчас так резко теряется, — подытожила основательница "Victory Drones".

Напомним, ранее Мария Берлинская назвала три причины развала фронта.