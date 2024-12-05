В Европе объяснили, почему Украине не следует начинать переговоры с Россией

Дело не только в ситуации на фронте

Сейчас у России преимущество на поле боя в Украине. Поэтому Киеву пока не следует вести мирные переговоры.

Такое мнение высказал Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, пишет Trouw. Он также отметил, что результаты выборов в США делают ситуацию еще более неопределенной.

"Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов (в США. – Ред.), которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он вынудит стороны сесть за стол переговоров", – подчеркнул нидерландский министр.

По мнению Брекельманса, риск состоит в том, что Украине придется пойти на большие уступки. Он считает, что в таком случае Киев будет вести переговоры с позиции слабости.

"Это будет означать, что агрессия в Европе победит. Тогда мы действительно будем жить вместе на другом континенте, чем тот, на котором мы все выросли", – подчеркнул министр.

Он отметил, что предыдущее правительство Нидерландов уже определило сумму помощи Украине на 2025 год. Однако нынешняя власть пока не видит оснований ее пересматривать.

"Даже если бы я имел гораздо больший бюджет для Украины по состоянию на данный момент, это не привело бы к немедленным поставкам. Ракет Patriot просто нет", – подчеркнул Брекельманс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что появились детали плана спецпредставителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. В частности, речь идет о прекращении изоляции России.