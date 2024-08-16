Легализация медицинского каннабиса: можно ли уже ввозить его в Украину

Ввоз таких веществ регулируются разными нормативными актами

В Украине с 16 августа вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Однако пока точно неизвестно, как будет осуществляться механизм ввоза лекарств на его основе из-за границы.

Об этом в интервью LB.ua сообщил глава Гослекслужбы Роман Исаенко. По его словам, с момента вступления в силу закона должно пройти определенное время.

"Ибо есть еще другие порядки, которые определяют ввоз, предоставление разрешения. Когда что-то новое вводят, ни мы, ни пациенты, ни врачи, ни законодатели на 100% не знают, как это заработает", — отметил Исаенко.

По его словам, перед Гослекслужбой, Минздравом и законодателями стоит огромный вызов — поймать обратную связь при запуске там, где будет возникать проблема. Исаенко подчеркнул, что, когда готовилась нормативно-правовая база, учитывали международный опыт и наше представление, как это будет работать в правовом поле Украины, поскольку такой модели еще не было. В то же время он отметил, что сейчас заработают соответствующие лицензионные условия.

Напомним, 15 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о регулировании оборота каннабиса в медицинских и других целях. Этот документ Верховная Рада приняла во втором чтении 21 декабря 2023 года.