Лэнд-лиза для Украины не будет? Посолка расстроила прогнозом о помощи Штатов

Документ должен рассмотреть Сенат Соединенных Штатов

Палата представителей США приняла законопроект об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). Впрочем, в нем отсутствует положение о продлении срока действия Закона о лендлизе для защиты демократии в Украине.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. Она отметила, что закон об ассигнованиях на нужды нацобороны на 2025 год поддержал 281 конгрессмен.

Против голосовали 140 законодателей. А именно 16 республиканцев и 124 демократа. На следующей неделе документ должен рассмотреть Сенат США.

"В этом году законопроект NDAA, утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и Посольство Украины в США активно адвокатировало его, однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено. Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности предполагается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act", — отметила Маркарова.

Ленд-лиз для Украины — что известно

Стоит напомнить, что закон о ленд-лизе был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Он расширял полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать взаймы или лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволял Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть, не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь снабжали противников нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

В то же время США не предоставляли Украине оружие по ленд-лизу, поскольку этого не было необходимости. Вся помощь выделялась бесплатно.

Однако с конца 2023 г. США фактически приостановило помощь Украине, поскольку пакет помощи на 60 млрд долларов заблокирован в Палате представителей Конгресса США.

Ранее "Телеграф" писал, может ли Украина изготовить ядерную бомбу и что для этого нужно