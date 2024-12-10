Как выглядит новая украинская ракета "Рута": СМИ показали первые кадры

Данная ракета имеет ряд преимуществ

Во вторник, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский объявил о производстве в Украине ракет "Паляниця" и "Рута". Последняя является сочетанием низкой цены, нагрузки и скорости. Также в сети появились фото новой ракеты.

Об этом сообщает "Милитарный". По данным журналистов, вероятным создателем данной ракеты является европейская аэрокосмическая компания Destinus, основанная в 2021 году. Ее руководителем является выходец из России Михаил Кокорич, который отказался от гражданства РФ.

По данным из открытых источников, эта ракета обладает рядом преимуществ. В частности, у нее есть двигатель для ускорения и парашют для приземления.

Взлет данной ракеты производится с помощью ускорителя, а посадка — с помощью парашютов. На сегодняшний день детальные технические характеристики, а также цена данной ракеты пока что держатся в секрете.

В то же время сообщается, что за последние годы Украина потратила на создание собственной ракетной программы огромные денежные средства.

Кроме того в разработке находятся другие образцы техники, которыми может похвастать ВПК Украины. Это разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и "Heavy Shot", FPV-дроны "Колибри" и "Камик", самолеты Darts.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что известно о ракетах Tomahawk, которые могут передать Украине.