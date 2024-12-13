Кто из мужчин не подлежит мобилизации по закону

Отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам

В Украине активно проводят мобилизационные мероприятия. Призову подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть исключения.

Постановление Кабинета Министров №560 определяет категории граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от мобилизации. Согласно законодательству, не подлежат призыву:

призывники до 25 лет и мужчины старше 60 лет;

граждане, признанные непригодными к службе из-за состояния здоровья.

Также не мобилизуют людей, имеющих временные или постоянные физические ограничения, подтвержденные выводом военно-врачебной комиссии (ВВК), с возможностью повторного осмотра.

Право на отсрочку имеют:

забронированные граждане по действующему законодательству;

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Не могут призывать на службу при некоторых семейных обстоятельствах, а именно мужчин, которые:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

заботятся о ребенке, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной жене, ребенке или одном из родителей или родителей жены, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

имеют супругу с инвалидностью I либо II группы.

Также отсрочку от мобилизации получают:

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;

студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше, чем ранее полученный;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Важно отметить, что отсрочка автоматически не дается, ее нужно подтвердить определенными документами. Чтобы оформить отсрочку, нужно обратиться в ТЦК и СП и подать заявление с пакетом документов.

Ранее "Телеграф" писал, кто и как может оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Для этого не нужно идти в ТЦК.