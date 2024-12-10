Прорыва границы в Сумской области не было: в ГПСУ объяснили ситуацию в области

Это направление армия РФ пытается прорвать регулярно

Пограничники Украины не фиксировали прорыв армии РФ на границе Сумской области, однако они удерживают позиции не непосредственно на границе.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире КИЕВ24. По его словам, информация о прорыве Сумщины, вероятнее всего, не соответствует действительности.

"Я неоднократно отмечал, что держать наши позиции, создавать огневые позиции, создавать фортификационные укрепления можно там, где выгодно держать оборону. Если говорить опять же об этом отрезке, то пограничные подразделения не фиксировали ни попыток захода, ни попыток боевых действий на том отрезке", — говорит Демченко.

Он отмечает, что, исходя из специфики этой местности и заболочения, россиянам будет сложно закрепиться там и удержаться.

"Конечно, на этом направлении, но уже непосредственно по территории России, враг пытается продвинуться непосредственно по Курской области для того, чтобы выбить наши силы с занимаемых позиций. Поэтому продолжаем отслеживать ситуацию", — объясняет спикер ГПСУ.

В то же время, аналитический канал DeepState пишет о прорыве оккупантами границы в Сумской области, однако официальные источники этого не подтверждают.

Вероятное продвижение армии РФ в Сумской области

Напомним, россияне готовятся штурмовать один из важных городов юга. Вооруженные силы Украины готовы встречать врага, и реакция будет соответствующей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли существовала угроза для Сумщины, ведь Курская операция достигла одной из целей.