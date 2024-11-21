Войска РФ продвинулись к Курахово и захватили еще один населенный пункт - DeepState

У противника есть тактические успехи

Российским войскам удалось оккупировать еще один населенный пункт в Донецкой области. Таким образом они продолжают активно наступать сразу на нескольких направлениях и пытаются со всех сторон окружить Курахово.

Об этом сообщили аналитики DeepState. По их словам, бои на этом направлении остаются одними из самых ожесточенных.

Известно, что войска РФ захватили населенный пункт Дальнее в Донецкой области, который находится недалеко от Курахово. Вражеские отряды зашли в село и смогли там закрепиться. Они уже подняли свои триколоры над зданиями населенного пункта.

"Динамика боев за село, к сожалению, в последние дни была не в нашу пользу…Фиксируется пребывание врага во всех уголках села", — говорится в сообщении.

Кроме этого, противник усиливает давление на посадки, расположенные к северу и югу от Дальнего. Таким образом они продолжают двигаться в сторону Успеновки и пытаются со всех сторон окружить Курахово.

При этом в Генштабе ВСУ рассказали о том, что по состоянию на 16.00 21 ноября 2024 на Кураховском направлении вражеская армия осуществила 21 атаку вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки.

Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Продолжаются бои. Враг сбросил семь авиабомб на Андреевку.

Напомним, Financial Times, ссылаясь на слова командира артиллерийского подразделения, сообщал, что украинские военные якобы готовы отступить из Курахово Донецкой области, однако такого приказа "сверху" еще не поступало. Силы россиян в этом районе несколько раз превосходят ВСУ, оккупанты атакуют там с трех сторон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, как изменилась тактика россиян в Курской области. Враг стягивает туда все больше войск.