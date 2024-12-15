Враг давит на Кураховском и Покровском направлениях, но у ВСУ есть успехи (актуальные карты)

Война вошла в "сложный период"

Наступление россиян продолжается с разной интенсивностью по всей линии фронта, но основными направлениями для них остаются Покровское и Кураховское направления, куда стянули основную часть сил. При этом состоялся масштабный встречный бой возле Песчаного в Донецкой области и силы ВСУ отбросили врага назад.

По данным Генштаба ВСУ за прошедшие сутки, 14 декабря, по всей линии фронта было зафиксировано 292 боевых столкновения. Украинские защитники ликвидировали 1280 российских военных.

Также захватчики потеряли 12 танков, 32 боевые бронированные машины, 26 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 средства ПВО, 127 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 181 автомобиль и 4 единицы специальной техники.

Самыми "горячими" направлениями на фронте остаются Покровское, Кураховское, Северское и Купянское направления.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали вражеские атаки в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка, где оккупанты при поддержке авиации 50 раз пытались прорвать оборону наших войск.

У вражеских войск есть определенные успехи на этом направлении и продвижение в районе Курахового.

На Купянском направлении за сутки оккупанты совершили три атаки. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Лозовой.

Однако противник продвинулся в районе Дворечной на Харьковщине.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 52 вражеских атаки различной интенсивности в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленевка.

В то же время противник наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новая Полтавка, Гродовка.

Состоялся большой встречный бой возле Песчаного на Покровском направлении в Донецкой области — Силам Обороны Украины удалось заставить врага бежать. Здесь россияне начали выдвижение штурмовых групп для захвата села. Так совпало, что на это же время было запланировано стабилизационные действия наших войск в направлении села Шевченко.

Ориентировочные силы обеих сторон были равны. Состоялся встречный бой с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам у Шевченко.

Враг наносил удары средствами бомбардировочной авиации на Северском направлении. Силами обороны Украины отбито 55 вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Выемки и Берестового.

Воины ВСУ продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина не имеет достаточно военной мощи для силового освобождения всех оккупированных территорий, включая Крым. Руководство государства ищет дипломатические пути возвращения части захваченных земель после вступления в НАТО.

Поддержка партнеров пока не отвечает потребностям Украины для ведения активных боевых действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне смогли продвинуться в Харьковской области в районе Двуречной. Они перебрасывают новые войска через реку Оскол в районе захваченного населенного пункта Масютовка.